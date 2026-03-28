伊朗飛彈剩多少？川普稱所剩無幾 美情報官吐實：僅確認摧毀3成

美國總統川普日前宣稱伊朗僅剩「極少數火箭」，但最新情報顯示伊朗仍保有相當規模的武器庫存。（路透社）

美國、以色列對伊朗開戰即將屆滿一個月，美國總統川普日前宣稱伊朗僅剩「極少數火箭」，但最新情報顯示，情況可能並不樂觀。知情人士指出，美國情報單位目前僅能確定摧毀了伊朗約3分之1的飛彈庫存，其餘部分可能仍藏匿於地下掩體中，在戰後仍具備修復與發射能力，這與白宮的公開說法存在顯著落差。

據《路透》報導，4名消息人士透露，雖然大規模轟炸可能損毀或掩埋了另外3分之1的飛彈及無人機設備，但德黑蘭仍保有相當規模的武器庫存。儘管五角大廈官員強調，伊朗的飛彈與無人機攻擊頻率已較開戰初期下降約90％，且美軍已摧毀超過66％的生產設施與造船廠，但情報顯示，伊朗採取了「保存實力」的策略，並未傾巢而出。

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此外，曾四度派駐伊拉克的民主黨籍眾議員莫爾頓（Seth Moulton）也對川普的樂觀言論提出質疑。他分析指出，若伊朗政府夠聰明，必然會保留部分關鍵戰力「蓄勢待發」，而非在初期就耗盡資源。

這份評估報告，顯示華府內部對於「戰果」的認定仍有分歧。雖然伊朗多數飛彈目前處於無法使用的狀態，但德黑蘭在衝突結束後，仍有潛力恢復其遠程打擊能力，這將成為區域穩定與全球能源通道的長期隱憂。

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