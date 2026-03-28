強索過路費還「只收人民幣」 阿聯怒轟伊朗綁架荷姆茲海峽

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在荷姆茲海峽收取「過路費」，迫使過往船隻進入伊朗領海接受審查，並以人民幣支付過路費。（路透社）

伊朗與美、以開戰屆滿月餘，德黑蘭當局正將荷姆茲海峽轉變為「私人領海」。據《美聯社》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已在該全球最重要的石油航道收取「過路費」，迫使過往船隻進入伊朗領海接受審查，並以人民幣支付過路費。

根據海運情報機構「勞氏海事情報」（Lloyd’s List Intelligence）觀測，自3月1日以來，行經荷姆茲海峽的流量暴跌90%，僅剩約150艘船隻通過，全球油價隨之飆漲。伊朗利用地理優勢，要求意圖通過的船隻必須向革命衛隊指定的機構提交貨物、船東及船員清單。獲得核可的船隻會取得特定代碼，並由革命衛隊船隻護航，而原有的國際航道已逐漸被靠近伊朗海岸的新路線取代。此外「勞氏海事情報」證實，至少有兩艘船隻已支付通行費，且結算貨幣別為人民幣。

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數據顯示，這套制度明顯向特定國家傾斜。在戰事初期的航行紀錄中，與伊朗關聯的船隻佔比高達60%，近期更攀升至90%。儘管美國實施制裁，但伊朗哈格島（Kharg Island）3月的裝載量仍維持戰前水平，主要買家為中國私人煉油廠。

安全威脅依然嚴峻，國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）指出，已有至少18艘船隻遇襲，導致7名船員喪生。為了避險，約半數船隻在通過時會刻意關閉自動識別系統（AIS）。對此，伊朗致函IMO宣稱相關舉措是為了「維護海上安全」，伊朗國會甚至研擬立法，將收費制度正式化與法規化，以開闢新的國家收入來源。

阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長賈比爾（Sultan al-Jaber）在華府演說中嚴厲譴責，指控伊朗將海峽武裝化是對全球消費者的經濟恐怖主義，「當伊朗綁架荷姆茲海峽，全球每個家庭都在支付贖金」。IMO也已對襲擊事件表示譴責，呼籲國際採取協調行動，維護自由航行權。

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