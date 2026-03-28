因應中東戰爭 巴基斯坦、沙烏地、土耳其、埃及外長3/30會談

巴基斯坦副總理兼外交部長達爾將與沙烏地阿拉伯、土耳其與埃及的外長會商中東衝突。圖為達爾2026年2月18日在聯合國安理會中東情勢會議上發言。（路透）

巴基斯坦政府28日表示，巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其與埃及的外交部長將在巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行會談，討論已滿1個月的中東衝突。

巴國外長達爾（Ishaq Dar）在X上發文說，他「期待迎接眾外長兄弟們」來訪。巴國外交部稍早表示，來訪的外長們將於29日、30日抵達伊斯蘭馬巴德…眾外長將就一系列議題進行深入討論，「包括如何降低區域緊張局勢」。另1名巴國外交部消息人士稍早說，4國外長會議30日登場，來訪的各國外長預計29日晚間以前抵巴。

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與會外長之一的土國外長費丹（Hakan Fidan）27日晚間告訴媒體，這場4國外長會議旨在建立1個降低緊張情勢的機制、討論中東戰爭談判的走向，以及4國如何評估局勢與能採取哪些措施。

自2月28日中東戰爭爆發以來，巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其與埃及便一直穿梭於美伊之間致力調解；美伊衝突已危及能源供應與貿易航道，而這4國全都極易受此威脅影響。

此外，根據巴國外交部，來訪的外長預計還將拜會巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）。巴國政府1名消息人士告訴法新社，作為4國外長會談準備工作的一環，夏立夫28日已與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話1小時。夏、裴二人近幾週來曾就中東衝突通話。

隨著衝突持續，巴基斯坦已逐漸成為美伊之間的調解傳話人，包括將華府提出的結束戰爭15點計畫轉交給伊朗，而巴國首都伊斯蘭馬巴德也努力自我定位為潛在的美伊和談地點。

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