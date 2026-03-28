「數週內」結束伊朗戰爭？魯比歐：美軍無需地面戰即可達成目標

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週五（27日）表示，美方預計軍事行動將在「數週內」結束，且無需投入地面部隊即可達成目標。（路透社）

美國對伊朗開戰即將屆滿一個月，局勢出現關鍵轉折。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週五（27日）表示，美方預計軍事行動將在「數週內」結束，且無需投入地面部隊即可達成目標。

據《路透》報導，魯比歐在法國與七大工業國集團（G7）外長會晤後指出，華府的行動進度「符合甚至超出預期」，戰爭將以「週」而非以「月」計的時間內收場。他強調，美方有信心在不發動地面戰的情況下達成戰略目標，但為了給予總統川普最大的應變空間，目前仍有數千名海軍陸戰隊與特種空降部隊正移師中東。

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針對戰後秩序，魯比歐與G7成員討論了伊朗可能在戰後強收荷姆茲海峽「過路費」的風險。他強硬表示，歐洲與亞洲國家作為該航道的最大受益者，應分擔維護航安的責任。

在外交博弈方面，川普特使威科夫（Steve Witkoff）透露，美方正等待伊朗對「15點和平協議」做出回應，並畫下兩大紅線：伊朗必須停止鈾濃縮活動，並交出約1萬公斤的濃縮鈾庫存。儘管川普對外交解決展現積極態度，但德黑蘭方面至今仍對外否認已開啟任何實質談判。

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