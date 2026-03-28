中國軍演傳意外！戰車誤射煙霧彈 精準命中看台官員們

中國軍演傳出意外。（取自X）

一段影片今日在社群瘋傳，影片中可見，一輛裝步戰車在演習中，意外將煙霧彈射向一排站在土堆上，似乎是軍官或官員的人群中，當場煙霧彌漫，官員則是倉皇逃離土堆。目前發布於抖音上的原始影片已遭刪除，尚未有官方單位對此事說明，影片真實性無法核實，但已引起大量討論。

包含知名X推主「李老師不是你老師」在內的數個X帳號，今日都轉發一段源自於中國抖音的影片。表示是中國ZBD-04A裝步戰車在演習時操作失誤，朝一個擠滿官員或軍官的土堆上發射了一枚煙霧彈，當場煙霧彌漫，在背景轟隆聲中，可見士兵大喊：「不是，爆漿了，哇X，太尷尬了」、「完了完了」。目前該影片在抖音上已經遭到刪除。

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影片曝光後引發大量討論，網友紛紛表示：「這如果是真實的，這拍視頻（影片）的哥們慘了」、「傷敵0，自損八百」、「這是戰車裡的士兵在開玩笑，結果真把子彈打出去了吧」、「不會是故意的吧」、「打得真準」、「這位同學絕對是故意的。只是發錯了武器彈藥」。

也有網友質疑影片是假的：「演習期間可以拿手機拍攝嗎？」、「AI」、「煙霧彈根本不可能打這麼遠」；但也有網友反駁：「看起來是頭戴式攝影」、「慌張的程度看起來是真的」、「你又知道煙霧彈射不遠了，你玩《穿越火線》玩的？」、「別洗了，士兵頭盔上或胸前有攝像頭的。」

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