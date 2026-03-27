影片曝！抹香鯨分娩非「單打獨鬥」 眾雌鯨合力助鯨寶寶第1次換氣

CETI計畫研究團隊觀察到，一群抹香鯨協力托著一隻剛出生的幼鯨，讓牠在海面上換氣。（美聯社）

當一隻母抹香鯨臨盆時，這不會是牠自己的事，而是所屬群體大家來幫忙。根據26日發表的兩份研究報告，海洋生物學家首次記錄抹香鯨分娩時，其他多隻雌鯨主動圍繞「產婦」，合力把新生幼鯨托高到水面上呼吸，展現高度合作的「接生」行為。

《路透》、《美聯社》報導，研究鯨豚交流的「鯨豚翻譯計畫」（Project CETI）2023年7月8日利用無人機、水下收音器和在船上拍攝的影像，在多明尼加外海的加勒比海海域，記錄到這起抹香鯨接生行為。當時共有11隻抹香鯨在場，其中9隻成年雌鯨，圍繞在「產婦」身旁，另有1隻未成年雄鯨在外圍。分娩歷時約34分鐘，寶寶出生後，被眾雌鯨輪流用身體撐著，托高到海面上。

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這兩份26日在《科學》（Science）和《科學報告》（Science Reports）期刊發表的研究，其中一份報告首席作者、CETI計畫成員馬洛夫（Alaa Maalouf）說，「我們觀察到一段（幼鯨）出生後立即進行的高度合作的照料，這些鯨魚緊緊圍繞在新生幼鯨身邊，一再輕觸牠、用牠們的身體托著牠，並且輪流把牠向海面托高，這種托舉的行為持續了好幾小時」。

海洋哺乳動物須不時浮出海面換氣，因此，鯨群托高剛出生幼鯨的行為，十分關鍵。參與這份報告的CETI計畫主席、海洋生物學家葛魯柏（David Gruber）說，新生幼鯨幾乎無法自主活動，需要其他鯨魚立即援助，讓牠浮出海面完成第一次換氣，以免溺斃。研究人員觀察到的那隻幼鯨，在出生1分鐘內就被托上海面。

這是歷來最詳細記錄野生抹香鯨、甚至是鯨豚類動物完整分娩過程。研究人員說，之前曾記錄到其他三種齒鯨—虎鯨、擬虎鯨和白鯨的協力托著幼鯨的行為，這種行為或許可追溯到3000多萬年前，這些物種在演化路徑上最後的共同祖先。

另一個引人注意的是，參與協助的鯨群來自兩個不同、平常各自覓食的群體，顯示這種合作是跨越血緣關係。馬洛夫說，「這意味著抹香鯨社會並非僅建立在緊密的家庭關係上，指向一種高度社會和認知複雜性」。

抹香鯨為母系社會，由祖母、媽媽、女兒組成，一群體通常有10到12隻，共同覓食和養育幼鯨。研究人員說，這次觀察到未成年雄鯨在場，也很令人驚訝。此外，鯨群在分娩關鍵時刻發出的聲音會改變，可能用於溝通和協調行動；分娩完數小時後，這些幫忙接生的雌鯨才逐漸分散，回到平常的覓食群體。

CETI計畫研究團隊觀察到，一群抹香鯨協力托著一隻剛出生的幼鯨，讓牠在海面上換氣。（美聯社）

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