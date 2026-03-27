狗版「越獄風雲」點閱率數千萬 中國官媒潑冷水：假的

近日爆紅的網路影片「狗狗越獄」感動無數人，未料劇情竟是編的。（圖擷取自網路）

愛刷網路短影音的人近日一定看過這段影片：1群包括黃金獵犬、疑似受傷的德國牧羊犬，以及可愛的短腿柯基犬在內的7隻狗兒，在逃離狗肉販子的魔爪後徘徊於公路邊緣，相互依偎扶持結伴踏上返家歸途。

該影片的點閱率達數千萬，無數網友為之著迷，原因除了動物影片本就吸引人，狗兒們相互扶持的義氣與勇氣，更叫人感動暖心。

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但問題在於，影片是真的，但宣稱7狗逃離狗肉販子後，長途跋涉護著受傷夥伴返家的旁白或圖說，都是假的。

根據中國政府支持的媒體《封面新聞》，這段狗狗「越獄」後在公路上逛大街的影片，最初是1名男性駕駛人，3月15日行經吉林省某偏遠處時拍攝的；此人將影片上傳網路，猜測狗群可能是從運狗車上逃出來的，但他稍後澄清，並未親眼看到狗群逃離運狗車。

但此時這段狗狗越獄影片已紅遍中國社群媒體，在兩大平台抖音與微博上的觀看次數破9000萬，不但成為熱議話題還衍生出各種迷因；該影片隨後橫掃全球，出現在抖音國際版（TikTok）、X、Instagram與各大國際新聞媒體上。

各種看圖說故事的詮釋甚囂塵上，有人認為這些狗可能是被偷的；還有社群媒體用戶言之鑿鑿，指稱有好幾隻狗靠德牧很近還不時回頭，推測是在保護受傷的德牧。還有人愛上矮小，但卻走在最前面的柯基，稱牠像個勇敢領袖般不時繞回來，確保沒「狗」掉隊。

但事實真相才沒這麼感人浪漫。

根據中國官媒《城市晚報》，這群狗來自距離拍攝影片地點的公路幾公里的1個村莊，並未失竊，都是有主人的；狗主們說，德牧之所以會吸引眾狗靠近，只因牠當時正處於發情期；《封面新聞》則指出，該村的狗大多是放養的，發情期消失個幾天並不稀奇；7狗目前皆已返家，其中德牧在發情期結束前，都會被栓上牽繩。

但眾鄉民早在真相大白前，已強行賦予這個虛構故事新生命，像是在將之與描述2狗1貓連袂返家的1993年迪士尼電影《看狗在說話》（Homeward Bound）相提並論，甚至利用人工智慧（AI）生成技術弄出7隻狗的電影海報、描繪其驚險逃生的電影預告，甚至還有牠們與主人歡喜團聚的畫面。

美國有線電視新聞網（CNN）說，此等現象表明，假訊息會隨著在網路上被瘋傳而倍增，讓看似無害的敘事，在現下AI時代也難以查核其真偽。值此新聞報導中充斥戰爭災難等各式悽慘黯淡之際，閱聽人更渴望看到像動物影片，這般有益健康又令人心情愉悅的內容。

澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University）數位媒體副教授湯姆森（TJ Thomson）說，此等能觸動「童心天性」的影片，能讓人暫時逃避現實，然其高流量也誘使社群媒體創作者二創或粉飾，以追求更高的點閱率。

儘管有些人可能不在乎網路上的可愛動物夯片是真是假，但若看片者對所看到的內容照單全收，特別是涉及較嚴肅話題的影片時，問題就大條了。例如，研究網際網路的澳洲伯斯科廷大學（Curtin University in Perth）教授李佛（Tama Leaver）說，有些人會把「大量」來自伊朗戰爭的假影像，當成真的。

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