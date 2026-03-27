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    首頁 > 國際

    首例！ 五角大廈：美軍針對伊朗部署無人艇

    2026/03/27 10:01 即時新聞／綜合報導
    美國國防部證實，美軍已在對伊朗軍事行動中部署無人艇，擔綱巡邏警戒任務。圖為GARC水面無人艦艇。（路透資料照）

    美國國防部證實，美軍已在對伊朗軍事行動中部署無人艇，擔綱巡邏警戒任務。圖為GARC水面無人艦艇。（路透資料照）

    美國國防部表示，美國已在對伊朗軍事行動中部署無人艇，擔綱巡邏警戒任務。《路透》報導，這是華府首次證實在衝突地區運用無人艦艇。

    此前，五角大廈從未對外證實無人艦艇是否已部署完畢。《路透》去年曾報導，美國海軍近年致力組建一支無人艦隊，卻屢遭挫折，但相關部署仍在進行當中。據悉，無人艇可用於偵察或自殺式攻擊。

    近年烏軍頻繁運用無人艇執行海上拒止作戰，成功運用小型無人艇阻止俄軍掌握黑海制海權，其重要性日益凸顯。自美國、以色列近1個月對德黑蘭發起空襲以來，伊朗已至少2次使用無人艇襲擊海灣地區的油輪。

    美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）在回應《路透》的聲明中表示，由總部位於馬里蘭州的美國防務科技公司BlackSea Technologies製造的無人艇，即「全球自主偵察船艇」（GARC），已投入美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的巡邏任務。

    霍金斯透過聲明指出，「美軍持續在中東地區運用無人系統，包括GARC等水面無人艦艇。GARC已在『史詩怒火行動』的海上巡邏任務中，累積航行超過450小時，航程超過2200海浬。」

    霍金斯拒絕透露其他正在部署的無人系統名稱。BlackSea Technologies也拒絕對報導發表回應。

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