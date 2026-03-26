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    一擊雙滅革命衛隊海軍司令、情報首長 以色列重創伊朗指揮體系

    2026/03/26 22:21 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令湯西里。（法新社檔案照）

    伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令湯西里。（法新社檔案照）

    以色列國防部長和軍方26日證實，以軍空襲擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri），同時也殲滅革命衛隊海軍情報首長，和其他多名領導高層。以國國防軍表示，湯西里是要為擾亂全球經濟負責的最主要人物之一。

    《以色列時報》26日報導，以色列國防軍表示，以國空軍前一天深夜空襲伊朗南部阿巴斯港市（Bandar Abbas），當時湯西里正在該地與革命衛隊海軍高階軍官開會。以國軍方表示，除了湯西里，該次打擊行動也殲滅革命衛隊海軍情報首長雷札伊（Behnam Rezaei），以及其他高階指揮官，但是軍方未透露後者姓名。

    稍早《法新社》引述以國國防部長卡茲（Israel Katz）發表的影片聲明，也證實擊斃湯西里及海軍指揮體系多名高階軍官。卡茲指湯西里直接負責伊朗布水雷、封鎖荷姆茲海峽的行動。

    湯西里擔任革命衛隊海軍司令8年，以國軍方指其要為多年來伊朗攻擊油輪、商船和威脅荷姆茲海峽及公海航運自由與貿易負責，在當前的戰爭中，湯西里「帶頭進行封鎖荷姆茲海峽，推動海上恐怖行動，是要為擾亂全球經濟負責的其中最主要人物」。

    以軍表示，擊斃湯西里等領導階層，「再次重創革命衛隊指揮控制體系，以及其策動在該區域海域對其他國家進行恐怖活動的能力」。

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