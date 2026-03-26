日本民調逾9成憂中國威脅 逾7成支持強化防衛力

日本民調顯示，對中國感到「威脅」高達93%。（路透）

日本讀賣新聞與公益財團法人「日本國際問題研究所」（JIIA）共同進行民調顯示，對中國感到「威脅」高達93%。在周邊安全保障環境日益嚴峻的情況下，國民普遍信任日美同盟，並對強化防衛力持正面態度。有74%的受訪者贊成日本強化防衛力，遠高於反對的24%。

讀賣報導指出，調查詢問受訪者，是否認為中國、北韓與俄羅斯對日本安全構成威脅。結果顯示，對中國感到「有很大威脅」的為67%，「有一定威脅」為26%，合計達93%。

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2024年的同項調查中，「有很大威脅」為58%、「有一定威脅」為33%，合計91%。整體比例變化不大，但「強烈感到威脅」的比例上升了9個百分點。這可能與去年11月高市早苗首相在國會就台灣有事發言後，中國政府要求撤回發言並加強對日施壓有關。

在中國加強於亞洲周邊海洋活動的背景下，日本是否應與東南亞國家加強防衛合作，以維護區域和平與穩定。結果顯示，85%表示「贊成」，大幅高於「反對」的11%。

而對美國的信任度依然偏高，關於日美同盟是否對日本遭受攻擊具有嚇阻力，79%認為「有」，遠高於認為「沒有」的19%。

對於未來在國際社會中最具影響力的國家或地區，71%選擇「美國」，遠高於「中國」的16%，其後依序為「印度」4%、「日本」2%等。

另外，日本政府預定在今年內修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件，未來將面臨如何增加與強化防衛相關支出及其財源，對於為了強化防衛力而增加防衛費，也有58%表示「贊成」，高於「反對」的41%。

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