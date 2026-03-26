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    首頁 > 國際

    火花四濺！美軍再襲加勒比海運毒船釀4死 攻擊畫面曝

    2026/03/26 07:05 即時新聞／綜合報導
    美國軍方25日證實，已在加勒比海空襲1艘涉嫌運毒的船隻，造成4名男子死亡。（圖擷自美軍南方司令部X）

    美國軍方25日證實，已在加勒比海空襲1艘涉嫌運毒的船隻，造成4名男子死亡。（圖擷自美軍南方司令部X）

    美國軍方25日證實，美軍在加勒比海空襲1艘涉嫌運毒的船隻，造成4名涉嫌運毒的男子當場遭擊斃。

    《路透》報導，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）在社群媒體X上發布聲明稱，情報指出，該船隻正沿著加勒比海已知的販毒路線航行，並參與毒品販運行動。

    聲明表示，在美軍南方司令部司令杜諾文（Francis L Donovan）授權下，南方之矛聯合特遣部隊（Joint Task Force Southern Spear）發起了致命打擊。

    聲明還說，共4名男性毒品恐怖分子遭擊斃；任務中沒有美軍人員受傷。

    自去年9月2日以來，美軍頻繁在加勒比海和東太平洋地區發動空襲，已擊斃逾150名「毒品恐怖分子」。《法新社》引述死者所屬國家政府與家屬說法，稱許多罹難者是平民，其中包含漁民。

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