要搶先中國登月！ NASA直攻常駐月球 大改阿提米絲計畫時程

美國太空人1969年7月20日登月。（法新社檔案照）

美國國家航空暨太空總署（NASA）24日宣布調整登月計畫，將投入200億美元（約6379億新台幣）全力及早達成在月球設立常駐基地，以利在與中國的太空競賽中，搶先一步送太空人重返月球。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）24日宣佈這項新的時程，表示NASA正致力於「在總統川普任期結束以前重返月球、打造一座月球基地，建立持久存在以及其他確保美國在太空領導地位所需的其他事情」。

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《美國廣播公司新聞網》（ABC News）報導，儘管過去已知NASA規劃太空人重新登陸月球、並建立月球常駐基地，但是24日宣佈的規劃，大幅加速達成這些目標的時程。艾薩克曼在華府舉辦的「點火」（Ignition）宣示活動上表示，美國正與中國進行太空競賽，「在這場大國競爭中，時間正快速流失，成敗是以月、而非年來計算」。

新公布的規畫，取消NASA「阿提米絲」登月計畫（Artemis program）中，原本先在月球軌道設立太空站「門戶」（Gateway）的規劃，改為直接建造月球常駐基地，NASA將在未來7年投入約200億美元，透過數十次任務，與國際夥伴和商業太空公司合作，逐步完成月球基地。

NASA為了送太空人重返月球的首次載人繞月飛行測試「阿提米絲2號」任務，預定即將於4月1日發射；而首次載人登月「阿提米絲3號」提前到2027年；原訂分別在2028年、2029年進行的阿提米絲4號、5號任務，現在也提前到2028年發射。

中國正以2030年為目標，實現載人登陸月球。艾薩克曼表示，新的時程是擊敗中國的關鍵，「這一次，目標不是插下旗子和留下足跡，這一次是要留下來」。

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