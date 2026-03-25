伊朗：美國提議條件「太過」 何時結束戰爭非川普說了算

美國總統川普。（路透檔案照）

據傳美國向伊朗提出「15點方案」結束戰爭後，伊朗官員證實，收到並已評估美方提議，但認為條件「太過」；另外，白宮正在為本週末在巴基斯坦舉行會談，進行相關安排。

《路透》25日報導，伊朗國營「新聞電視台」（Press TV）同日引述一名伊朗官員說法，德黑蘭已經審視過美國的結束戰爭提議，認為其中的條件「太過」；伊朗「只會以自己選擇的時間以及其條件是否達成」來結束戰爭，不會允許川普來決定。

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稍早，一名伊朗高層官員向路透證實，巴基斯坦已轉交一份美國提出的結束敵對行動的提案；這名消息來源說，土耳其也在居間協助，土耳其和巴基斯坦「都正被考慮為（談判）場地」。這名伊朗消息來源並未透露巴基斯坦傳遞的美方提案細節，以及是否就是外傳川普政府向伊朗提出的「15點方案」。

另外，《美國有線電視新聞網》（CNN）25日報導，兩名美國政府高層官員透露，川普政府正在安排本週末在巴基斯坦舉行一場會談，討論伊朗戰爭的「出口」；當前的規劃由副總統范斯（JD Vance）前往巴國，可能也有其他政府高層官員同行。不過前述官員提醒，此行的時間、以及會談地點、參與者，都還可能有變。兩名了解此事的消息人士指出，部份官員對前往巴國有安全疑慮，因此，土耳其是另一個會談可能地點。

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