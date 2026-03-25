煽動台人信心 路透揭中共藉中東戰火發動新認知戰

圖為中國海警船再闖金門水域，海巡立刻調度船艇併航對應，予以強力驅離。（金門海巡隊提供）

隨著中東地區戰事持續延燒，台灣國安單位警告，中國正利用美國注意力被分散的時機，採取系統性操作，透過大規模軍事侵擾與認知作戰手法，試圖動搖台灣民眾對自我防衛及美援能力的信心。

《路透》 （Reuters）報導，在軍事層面上，自14日起，中共解放軍已恢復大規模的空軍侵擾行動。台灣資深安全官員指出，在北京的戰略構想中，這是一個「行使影響力」的絕佳時刻。透過在美軍將印太資源調往中東的空窗期製造緊張局勢，中國試圖營造出一種「美國無暇兼顧、區域不穩」的社會印象。

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雖然美國國務院強調，美軍對於全球威脅的軍事資源部署仍維持平衡，但專家擔憂，長期的中東衝突可能耗損美國武器庫存，進而讓中共認為目前對台施壓的勝算比以往更高。

在數位戰場上，北京的攻勢則轉為更隱蔽的手段。台方政府內部備忘錄揭露，中國近期頻繁使用AI生成影片散布「台灣面臨毀滅性能源危機」的假訊息。安全官員直言，這並非個案，而是計畫性的心理打擊，旨在讓台灣民眾誤認為，「一旦台海遭到封鎖，台灣將迅速崩潰」。

此外，中國官媒更藉由中東戰事大做文章，刻意大肆渲染美製武器「表現不佳」，甚至拿福特號航空母艦的火災事故作為例證，藉此暗示台灣若依賴美國武器，在面對中共解放軍的「飽和攻擊」時，先進雷達與裝備將瞬間化為廢鐵。

面對這場沒有前線的戰爭，台灣國防部長顧立雄強調，中國併吞台灣的意圖從未改變。儘管中國國台辦以改善基礎設施與能源安全為餌，推動所謂的「兩岸一體化」願景，但台灣官方均將其定性為典型的「認知作戰」手段。

正如專家所言，認知戰的核心目的在於，不需開槍便能讓人開始懷疑，而每一個滑手機的台灣民眾現今都已成為這場無聲戰爭中的目標。

This type of video is very common in South East Asia Chinese community.



Using AI avatar they always present themselves as leading expert but they do not exist in real life.



They could be a new "expert" in non-existence think tank, or some professor of prestigious sounding… pic.twitter.com/lMj5HHZXbM — The Great Translation Movement 大翻译运动 （@TGTM_Official） March 19, 2026

Videos from Kuaishou, a Chinese social media app, without guarantee of accuracy, strongly suggest that the number of US soldiers who have died is more than reported. pic.twitter.com/fwxxANq2LT — Johannes Maria （@luo_yuehan） March 10, 2026

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