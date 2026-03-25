煽動台人信心 路透揭中共藉中東戰火發動新認知戰

煽動台人信心 路透揭中共藉中東戰火發動新認知戰2026/03/25 23:26 即時新聞／綜合報導
圖為中國海警船再闖金門水域，海巡立刻調度船艇併航對應，予以強力驅離。（金門海巡隊提供）
隨著中東地區戰事持續延燒，台灣國安單位警告，中國正利用美國注意力被分散的時機，採取系統性操作，透過大規模軍事侵擾與認知作戰手法，試圖動搖台灣民眾對自我防衛及美援能力的信心。
《路透》 （Reuters）報導，在軍事層面上，自14日起，中共解放軍已恢復大規模的空軍侵擾行動。台灣資深安全官員指出，在北京的戰略構想中，這是一個「行使影響力」的絕佳時刻。透過在美軍將印太資源調往中東的空窗期製造緊張局勢，中國試圖營造出一種「美國無暇兼顧、區域不穩」的社會印象。
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雖然美國國務院強調，美軍對於全球威脅的軍事資源部署仍維持平衡，但專家擔憂，長期的中東衝突可能耗損美國武器庫存，進而讓中共認為目前對台施壓的勝算比以往更高。
在數位戰場上，北京的攻勢則轉為更隱蔽的手段。台方政府內部備忘錄揭露，中國近期頻繁使用AI生成影片散布「台灣面臨毀滅性能源危機」的假訊息。安全官員直言，這並非個案，而是計畫性的心理打擊，旨在讓台灣民眾誤認為，「一旦台海遭到封鎖，台灣將迅速崩潰」。
此外，中國官媒更藉由中東戰事大做文章，刻意大肆渲染美製武器「表現不佳」，甚至拿福特號航空母艦的火災事故作為例證，藉此暗示台灣若依賴美國武器，在面對中共解放軍的「飽和攻擊」時，先進雷達與裝備將瞬間化為廢鐵。
面對這場沒有前線的戰爭，台灣國防部長顧立雄強調，中國併吞台灣的意圖從未改變。儘管中國國台辦以改善基礎設施與能源安全為餌，推動所謂的「兩岸一體化」願景，但台灣官方均將其定性為典型的「認知作戰」手段。
正如專家所言，認知戰的核心目的在於，不需開槍便能讓人開始懷疑，而每一個滑手機的台灣民眾現今都已成為這場無聲戰爭中的目標。
This type of video is very common in South East Asia Chinese community.— The Great Translation Movement 大翻译运动 （@TGTM_Official） March 19, 2026
Using AI avatar they always present themselves as leading expert but they do not exist in real life.
They could be a new "expert" in non-existence think tank, or some professor of prestigious sounding… pic.twitter.com/lMj5HHZXbM
Videos from Kuaishou, a Chinese social media app, without guarantee of accuracy, strongly suggest that the number of US soldiers who have died is more than reported. pic.twitter.com/fwxxANq2LT— Johannes Maria （@luo_yuehan） March 10, 2026