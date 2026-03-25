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    首頁 > 國際

    五角大廈稱與國防大廠達成架構協議 擴大軍需生產

    2026/03/25 22:38 中央社
    五角大廈今天表示，已與英國航太系統公司、洛克希德馬丁及漢威聯合（Honeywell）達成架構協議，將擴大防禦系統與彈藥產量。圖為洛克希德·馬丁公司在去年的國際防務與安全裝備展（DSEI 2025）上展示了末段高空區域防禦系統（THAAD）飛彈、PAC-3防空飛彈和PrSM精確打擊飛彈。（彭博）

    五角大廈今天表示，已與英國航太系統公司、洛克希德馬丁及漢威聯合（Honeywell）達成架構協議，將擴大防禦系統與彈藥產量。圖為洛克希德·馬丁公司在去年的國際防務與安全裝備展（DSEI 2025）上展示了末段高空區域防禦系統（THAAD）飛彈、PAC-3防空飛彈和PrSM精確打擊飛彈。（彭博）

    五角大廈今天表示，已與英國航太系統公司、洛克希德馬丁及漢威聯合（Honeywell）達成架構協議，將擴大防禦系統與彈藥產量，作為轉向「戰時體制」（wartime footing）的一環。

    路透社報導，五角大廈表示，根據協議，漢威航太（Honeywell Aerospace）將在一項規模5億美元的多年投資計畫下，「大幅提高美國彈藥庫存關鍵組件的產能」。

    五角大廈還指出，英國航太系統（BAE）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）也將把「終端高空防衛系統」（THAAD，俗稱薩德）攔截飛彈的尋標器產量提升至4倍；此外，與洛克希德馬丁達成的新架構協議，也將加速其「精準打擊飛彈」（PrSM）的生產進度。

    而五角大廈宣布這項消息的時間點，是在美國總統川普與以色列對伊朗發動戰爭超過3週之後。

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