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    首頁 > 國際

    嗆美聲量最高卻被點名？ 伊朗議長成潛在接觸窗口

    2026/03/25 12:02 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）目前被視為美伊潛在談判的關鍵人物。（法新社資料照）

    伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）目前被視為美伊潛在談判的關鍵人物。（法新社資料照）

    在美伊衝突持續之際，誰可能成為這場衝突的潛在談判窗口？據美媒分析，目前被點名的可能人選之一，竟是近期頻頻對美國發出強硬威脅的伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。這位政治領袖正被分析人士視為可能影響後續停火發展的關鍵變數。

    據《華爾街日報》報導，卡利巴夫擁有伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）空軍前指揮官的背景，並以強硬立場聞名。他近期在社群平台上公開嘲諷美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），並強烈否認與華府有任何談判接觸。

    然而，在強硬的政治口水背後，分析人士指出了另一層可能性。喬治華盛頓大學中東研究主任阿佐迪（Sina Azodi）指出，卡利巴夫是一個「帶有務實色彩的強硬派」，這讓他被視為少數符合美方可接觸條件的人選之一，甚至具備推動潛在協議的談判資歷。

    報導指出，卡利巴夫曾擔任德黑蘭市長長達12年，期間推動現代化建設，並於2008年出席瑞士世界經濟論壇（WEF），展現出比其他政權核心更親商的態度。此外，他是目前伊朗權力結構中，少數仍活躍於決策核心的高層，在近期的軍事衝突中，他也參與了協調回應的工作。

    華府的務實外交邏輯

    儘管卡利巴夫過去曾涉及鎮壓政治異議人士的爭議，但前美國國家安全會議官員辛格（Michael Singh）分析，這可能不會成為美伊談判的絕對阻礙。他指出，川普政府向來傾向達成務實的外交協議，若能解決美國的安全疑慮，華府對談判對象的過往紀錄可能抱持較為現實的態度。

    最關鍵的是，卡利巴夫是目前伊朗權力核心中，少數仍活躍的高層之一。據悉，在去年美以對伊發動的12天衝突期間，卡利巴夫便深度參與了軍事應對的協調。沙烏地阿拉伯與阿曼官員亦曾指出，在當前危機爆發前，他們就已將卡利巴夫視為伊朗若面臨持續性危機時，最具影響力的政治人物。

    專注於解決國際衝突的智庫「國際危機組織」（Crisis Group）伊朗項目主任法埃茲（Ali Vaez）指出，卡利巴夫在政治上一向謹慎。法埃茲評估，若他真的成為潛在的交涉窗口，勢必得疏遠革命衛隊內部尋求制約他的強硬派成員，並面對反對與美國談判的內部壓力。

    報導最後引述專家觀點指出，此類軍事與外交互動的進展，仍取決於德黑蘭內部對於「威懾水平」與「談判風險」的權衡結果。

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