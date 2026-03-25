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    首頁 > 國際

    在菲坐牢照樣販毒！Telegram毒梟「全世界」遭南韓引渡回國

    2026/03/25 12:02 即時新聞／綜合報導
    南韓籍48歲毒梟樸汪烈25日已被引渡回南韓，他在菲律賓服刑期間，仍持續透過Telegram等管道向南韓人販售大量毒品。（法新社資料照）

    南韓籍48歲毒梟樸汪烈25日已被引渡回南韓，他在菲律賓服刑期間，仍持續透過Telegram等管道向南韓人販售大量毒品。（法新社資料照）

    青瓦台證實，正在菲律賓服刑的南韓籍48歲毒梟樸汪烈（音譯）25日已被引渡回國。

    《韓聯社》報導，青瓦台發言人姜由楨25日在記者會上表示，當天凌晨已將毒梟「전세계」（意即全世界）自菲律賓引渡回國，此舉象徵南韓政府懲治潛逃境外罪犯的決心。南韓政府將調查其所有犯罪行為，追查共犯和犯罪所得下落，並予以嚴懲。

    樸汪烈曾利用通訊應用程式Telegram非法販售大量毒品，被韓媒稱作「Telegram毒梟」，Telegram暱稱為「全世界」。他曾於2016年在菲律賓殺害3名南韓人，2022年10月遭菲律賓政府逮捕，被判處有期徒刑60年。

    然而，樸汪烈在菲律賓服刑期間，仍持續透過Telegram等管道向南韓人販售大量毒品，引發關注。

    南韓政府指出，放任樸汪烈有損司法正義，並可能引發在境外服刑的南韓籍罪犯群起效尤，因此積極推動儘早將樸汪烈押解回國。本月3日，南韓總統李在明與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會談時，便曾當面提出引渡樸汪烈的請求。

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