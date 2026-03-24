傳美、伊本週可能在巴基斯坦首都直接談判 范斯將參與

美國副總統范斯。（法新社）

路透社引述巴基斯坦官員的說法報導，在美國總統川普與巴基斯坦陸軍參謀長通話後，美國副總統范斯、川普特使魏科夫、川普女婿庫許納預計本週在巴國首都與伊朗官員會面。

川普（Donald Trump）昨天表示，美伊過去兩天進行了「非常良好且富有成效」的對話，他已下令將針對伊朗電廠的軍事打擊行動延後5天。川普還聲稱，美方與伊朗的談判在多項重大議題取得共識，並可能於5天內達成協議。

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但伊朗媒體隨即否認美伊會談。

另據以色列媒體報導，魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）已與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）談判。但卡利巴夫發文否認。

路透社則引述一名歐洲官員的說法報導，雖然美伊兩國尚未直接談判，但埃及、巴基斯坦以及波斯灣國家一直在傳話。

一名巴基斯坦官員與另一消息人士告訴路透社，雙方最快可能在本週於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，就結束戰爭進行直接談判。

該名巴基斯坦官員說，在川普與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通話後，范斯（JD Vance）、魏科夫、庫許納預計本週在伊斯蘭馬巴德與伊朗官員會面。

白宮證實川普與穆尼爾通電話。巴基斯坦總理辦公室暫未回應媒體詢問。

伊朗媒體則報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）討論了這場戰爭對區域和全球安全的影響。

巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）告訴路透社：「若各方有意願，伊斯蘭馬巴德隨時願意主辦談判。巴基斯坦一貫提倡透過對話與外交來推動區域和平穩定。」

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