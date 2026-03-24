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    首頁 > 國際

    確保荷姆茲航運安全 巴林提案要求安理會授權動武

    2026/03/24 20:42 編譯管淑平／綜合報導
    聯合國安理會2月28日針對伊朗戰爭召開緊急會議。（歐新社檔案照）

    聯合國安理會2月28日針對伊朗戰爭召開緊急會議。（歐新社檔案照）

    伊朗以實質封鎖荷姆茲海峽，回應美國和以色列的聯合軍事打擊行動，威脅全球航運。波斯灣國家巴林向聯合國安理會提出一項決議草案，主張授權各國動用武力，保護該海域航運安全。

    《路透》、《法新社》23日報導，這份草案要求伊朗「立即停止所有對商船和貿易船隻的攻擊行動，以及任何試圖在該海峽和周邊妨礙合法通行或航行自由行為」，並主張，授權各國獨自行動、或者透過自願的多國海軍聯盟，在荷姆茲海峽和其周邊海域、以及沿海各國領海，採取「一切必要手段」，確保商業航運安全。在外交措辭中，「一切必要手段」通常意指動用武力。

    這項提案凸顯中東地區對伊朗持續威脅荷姆茲海峽的憂慮日增。封鎖該海峽是伊朗的一大戰略目標，開戰後，該海域航運幾乎停擺。草案也表達準備對「破壞該海域航行權利和自由者」，實施包括針對性措施在內的制裁行動。

    外交官員指出，這份草案受到其他波斯灣的阿拉伯國家，以及美國支持。不過，兩名歐洲和一名西方外交官說，由於伊朗的盟友中國和俄羅斯，很可能動用否決權，因此，此案通過的機會渺茫。

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