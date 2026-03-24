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    首頁 > 國際

    以色列媒體：伊朗外長向美國特使傳話 最高領袖同意談判

    2026/03/24 20:10 中央社
    伊朗外交部長阿拉奇（左）以及白宮特使魏科夫（右）。（美聯社）

    伊朗外交部長阿拉奇（左）以及白宮特使魏科夫（右）。（美聯社）

    阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）今天引述以色列「新消息報」報導，伊朗外長阿拉奇已秘密通知美國特使魏科夫，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼已同意與美方談判以達成協議。

    消息人士告訴「新消息報」（Yedioth Ahronoth），穆吉塔巴‧哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）已同意，在滿足伊朗條件的前提下，盡快結束戰爭。

    「新消息報網站」（Ynet）也報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）在與魏科夫（Steve Witkoff）通話時，展現出朝達成協議邁進的意願。

    據報導，熟悉通話內容的消息人士指稱，阿拉奇告訴美方，伊朗方面已獲得最高領袖的授權，只要滿足伊朗當局的條件，即可「迅速解決問題」。

    美國總統川普的女婿、另一名特使庫許納（Jared Kushner）據報導也參與通話，反映雙方即便在伊朗公開否認正在談判的情況下仍持續接觸。

    川普先前曾給伊朗48小時最後通牒，要求重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將摧毀伊朗能源基礎設施。

    但川普昨天出乎意料宣布，已與伊朗進行富有成效的對話，他已下令延後原定對伊朗電廠及能源基礎設施的軍事攻擊，為期5天。

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