伊朗媒體：最高領袖同意談判 美國達成所提條件「衝突迅速化解」

伊朗最高領袖穆傑塔巴據傳願意與美國展開談判。（法新社）

中東戰火邁入第4週，衝突持續延燒。不過在戰火升溫之際，伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）透露，已獲最高領袖（Mojtaba Khamenei）同意，表示願意與美國展開談判，甚至達成協議，為戰局投下變數。

根據《伊朗國際》（Iran International）報導，阿拉奇在與美國總統川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）通話時表示，伊朗已準備好朝「達成協議」的方向前進。這場重要對話更獲得最高領袖穆傑塔巴點頭，只要華府能滿足德黑蘭提出的條件，雙方衝突「有機會迅速化解」。

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報導指出，這通電話並非單純外交接觸，還包括川普女婿庫許納（Jared Kushner）共同參與，雖然伊朗對外都否認川普所稱的談判說法，但顯示出雙方私下仍維持一定程度的聯繫。不過，目前美伊之間歧見仍深，是否能真正達成協議，仍存在高度不確定性。

另一方面，以色列並未參與此次接觸，而是透過其他管道得知消息。《半島電視台》（Al Jazeera）報導，川普的發言曝光後，以色列國內瀰漫失望與困惑情緒，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則強調，軍事行動不會停止，將持續對伊朗與黎巴嫩發動攻擊。

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