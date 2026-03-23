台灣人路過必拍？日本京都法國餐廳「幹」 在台灣爆紅

位於日本京都市役所前站的法國餐廳「幹」，近期在台灣社群媒體爆紅。（圖擷取自@mayuto1121 社群平台「X」）

擁有千年歷史的日本古都「京都」，每年吸引大量海外遊客拜訪，台灣民眾也常透過社群分享各種京都的必訪景點。1間位於京都市役所前站的法國餐廳，近期在台灣社群媒體引發轟動，原因是這間餐廳的店名僅有「幹」這個字，起初僅在一些台灣旅客之間流傳，但連續被著名旅遊網紅分享後，迅速成為網路熱門話題。

據了解，這間京都法國餐廳「幹」，對外展示的店名招牌為「Restaurant幹」，餐廳老闆是擁有烹飪10多年法式懷石料理（フレンチ懐石）經歷的料理長，平時提供融合日式風味的法式料理給饕客享用。這間餐廳在日本最大美食餐廳評價與搜尋網站「Tabelog」（食べログ），擁有3.1顆星的評價；Google評論則有4.5顆星。

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從去年12月開始，陸續有到京都遊玩的台灣旅客分享法國餐廳「幹」的資訊，並強調無論哪個台灣人路過這間店，都絕對會忍不住停下來拍照留念。旅日達人「樂冠廷 阿樂YGT」昨（22）日也在IG、Threads與臉書粉專分享，自己進來去店門外朝聖的短影片，合計吸引超過700萬人次瀏覽、逾15萬人按讚，並掀起大批網友熱烈討論。

不少網友歪樓壞笑說，「這是一部幹片的影片」、「幹，到底賣什麼的？」、「店員接起電話：幹 你好」、「吃完出來：幹也太好吃了吧」、「在日本是名詞，在台灣是動詞」、「這店面跟我星期一上班的心情一樣」、「這跟日本人來台灣看到金玉堂（睪丸的日文漢字）一樣衝擊」。也有部份網友分享，曾在京都御苑附近看過1間名為「珈琲舍幹」的咖啡廳，以及在東京澀谷、北海道看到也是單字名為「幹」的餐廳。

另有許多理智的台灣網友提醒，「幹」這個字在台灣有表達各種情緒、辱罵特定對象等意思的日常語助詞，但在日本與台灣有著完全不一樣的意思，交流時請務必記得保持基本尊重。據悉，日文漢字「幹」可讀作「みき」（miki）或「かん 」（kan），指植物的「主幹」或事物的「重要核心」，這個字不僅常出現在日式餐廳招牌，還會被用於男姓名字中，因為這個字被視為象徵穩健、牢固或值得信賴，與不雅含意完全無關。

法國餐廳「幹」老闆擁有烹飪10多年法式懷石料理經歷，平時提供融合日式風味的法式料理給饕客享用。（圖擷取自「Restaurant 幹」臉書粉專）

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