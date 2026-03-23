避談美國要求派艦 日德防長討論相互准入協定

日本防衛大臣小泉進次郎（右）22日與德國國防部長佩斯托瑞斯召開會談，並商議使雙方部隊更易互訪的協議。（法新社）

日本防衛大臣小泉進次郎昨天與德國國防部長佩斯托瑞斯召開會談，並商議使雙方部隊更易互訪的協議。不過，2人在會後避免正面回應美國近日要求多國派軍艦到荷姆茲海峽一事。

「日本經濟新聞」報導，2人在日本神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地會面，並且就共同強化在印太地區的嚇阻力達成共識。

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小泉在會後的記者會表示，「全球聚焦中東之際，日本周邊的安全保障也不能出現空隙」。他指出，日本與德國一般共享價值觀的「志同道合國家」，從平時就增加合作變得愈來愈重要。

佩斯托瑞斯也表現出協商簽訂「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）的意願，以便使雙方部隊為了聯合訓練等事宜更容易往來，藉此替兩國關係升格到「準同盟國」鋪路。報導指出，這是由德國方面提起，尚未進入具體討論的階段。

小泉與佩斯托瑞斯配合這場會談，共同視察駐日美軍的橫須賀基地，展現日本與德國重視對美國防合作的立場。

美國2月28日與以色列聯手攻擊伊朗，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗幾乎封鎖了荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），導致這條重要商業航道陷入癱瘓。

小泉與佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也在會談就此交換意見。佩斯托瑞斯呼籲，「伊朗應該立刻停止封鎖荷姆茲海峽」。

而兩人在聯合記者會，避免正面回應美國總統川普最近要求日本在內的多個國家，派軍艦護送油輪航經荷姆茲海峽。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）本月16日已表明，美國與以色列對伊朗發動的中東戰爭「不是北約的事」，德國不會參與軍事行動，也不會派艦前往荷姆茲海峽。

「日本經濟新聞」指出，由此可見雙方在這項議題的因應有所不同。

日本則避免明確答覆，日相高市早苗本月19日與川普會面期間，已向美方表示派遣自衛隊受到日本國內法的限制。

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