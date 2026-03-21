美超微風暴重創AI產業 謝金河示警：對黃仁勳等人是警訊

財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照）

美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴美國伺服器製造商的相關人士，指控其非法將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國，其中一人為美超微（Super Micro Computer）共同創辦人、董事會成員廖益賢（Yih-Shyan “Wally” Liaw）已辭去董事職位。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，這事件傷害已經難以彌補，這對梁見後，黃仁勳，甚至蘇姿丯都是警訊，這次川普出手，也告訴企業不能游走法律邊緣，不能鑽法律漏洞，台灣的執法部門更要硬起來。

謝金河在臉書PO文表示，美超微（Supermicro）創辦人廖益賢（Wally Liaw）透過馬來西亞子公司把禁止賣到中國的伺服器出口到中國，川普政府拘捕廖益賢及另兩名共犯，這個事件震驚華爾街，美超微股價暴跌33.32%，市值蒸發61.6億美元。這個事件也衝擊整個Ai生態系，輝達的股價也跌3.28%。

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謝金河分析，這一場Ai的革命源頭可以追溯到2023年5月17日黃仁勳應邀出席台大畢業生畢業典禮演講，前一天他單槍匹馬到饒河夜市，他的台灣味從此得到台灣人的心。不久之後，美超微也快速崛起，2024年初，美超微（SMCI）股價大漲到1229美元，帶動整個伺服器產業股價狂飆，廣達，技嘉，緯創，緯穎，鴻海都跟著大起，美超微股價大漲，市值飆升到737億美元，市場對帶領這家企業的領航者梁見後充滿探索的好奇，大家對於這位從嘉義縣竹崎很偏僻的鄉下窮苦人家出身，在美國闖出一片天的梁見後充滿著敬意。

謝金河指出，後來Ai形成一場大規模的產業革命，在多場造勢大會上，黃仁勳都展現好兄弟般的肝膽相照力挺。而梁見後是台北工專的校友，也是前行政院副院長沈榮津的同學，梁見後和蘇姿丯，黃仁勳成為台灣人在美國成功的Ai典範人物，自己曾經在一場高雄市市陳其邁的招商大會上見到廖益賢，我們都來自南部的鄉下，很快就打開話匣子。

謝金河說，後來數度請求去拜訪他們公司，都吃到閉門羹，也不知道什麼原因，這兩年，我聽說到美超微的一些負面傳聞，除了假帳風波，都和中國的地下生意有關。於是我特別留意黃仁勳的改變，他頻到中國佈椿，為了中國市場，他將皮衣換成唐裝，等到他說出中國Ai超越美國Ai，中國市場不可替代，輝達會全力滿足中國市場，我慢慢發現輝達想要腳踩兩條船的企圖心。

謝金河續指，這次美超微的共同創辦人Wally廖出事，美超微迅速和他切割，但傷害已經難以彌補，這對梁見後，黃仁勳，甚至蘇姿丯都是警訊。而這個事件涉案的三人都來自台灣，台灣背地裡有很多企業老闆也在幹相同的事。

謝金河直言，這次川普出手，也告訴企業不能游走法律邊緣，不能鑽法律漏洞，台灣的執法部門更要硬起來。接下來黃仁勳的中國態度會受到更嚴格檢視，對輝達的股價可能有壓力。

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