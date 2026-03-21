面對石油危機 國際能源總署提出10大方案

在石油危機下，國際能源總署向政府、企業、個人提出10大方案。（美聯社）

全球20％石油與天然氣運輸要道荷姆茲海峽，在伊朗威脅下難以通行，導致石油價格持續飆漲。對此，國際能源總署（IEA）向政府、企業、個人提出10大方案。

IEA新聞稿表示，荷姆茲海峽過去每天約有2000萬桶石油產品通過，但中東戰火引發了全球石油市場史上規模最大的供應中斷，IEA成員國已同意釋出4億桶石油儲備，然而僅靠開源無法完全抵消荷姆茲海峽封鎖的影響。

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IEA向全球各國政府、企業、個人提出10大可以迅速實施的方案，其中包括公路運輸、航空、餐飲、工業，若能夠配合將有助於緩解石油危機、減輕對消費者所造成的影響，這10大措施分別為：

1.儘量居家工作

此舉可減少通勤所造成的燃油消耗，尤其是那些適合遠距工作的公司。

2.將高速公路速限降低至少10公里／小時

降低行車速度可以減少自小客車、運輸車輛的油耗。

3.鼓勵大眾運輸

民眾改搭公車、火車，可以迅速降低燃油需求。

4.按日期分流民用車輛

依照車牌規定車輛可外出行駛的日期，可減少交通堵塞和油耗。

5.增加汽車共享率，並採取高效率駕駛

提高自小客車載客率和節能駕駛，可以減少油耗。

6.提高商用和運輸車輛的駕駛效率

無論是良好的駕駛習慣、車輛維護、改善裝貨情況，都能夠降低柴油的消耗。

7.交通運輸避免使用液化石油氣

雙燃料汽車儘量只使用汽油，以便讓液化石油氣集中供應在其他民生領域。

8.有其他選擇時避免搭乘飛機

減少搭機可以緩解航空燃油的壓力。

9.儘量避免用液化石油氣烹飪

鼓勵民眾使用電力烹飪或其他烹煮方式，降低對液化石油氣的依賴。

10.靈活性地處理石化產品

石化產業可改進營運方式，將液化石油氣投入在必要用途上。

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