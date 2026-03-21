美官員：持續挺台國際參與 反對北京扭曲2758決議

美國駐聯合國代表瓦爾茲表示，持續支持台灣有意義參與國際組織，重申反對中國刻意扭曲聯大2758號決議，企圖將台灣孤立於國際社會之外。（路透資料照）

中國持續打壓台灣國際空間，美國駐聯合國代表瓦爾茲今天表示，持續支持台灣有意義參與國際組織，在解決一些最嚴峻的挑戰方面，全球受惠於台灣的專業及資源；他並重申，反對中國刻意扭曲聯大2758號決議，企圖將台灣孤立於國際社會之外。

美國聯邦眾議院撥款委員會國家安全、國務院及相關計畫小組今天在位於紐約的美國駐聯合國常任代表團大樓舉行實地聽證會，聚焦聯合國的問責及改革。

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撥款委員會成員、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）問及，美國正如何與盟友、夥伴合作，以維護聯合國機構的透明度與誠信，且不允許這些機構被中國、北韓、伊朗、俄羅斯等國利用，淪為推行其地緣政治目的之工具？

瓦爾茲（Mike Waltz）回應表示，持續支持台灣有意義參與國際組織是美國駐聯合國常任代表團的核心任務之一。在應對一些最嚴峻的挑戰方面，全球受惠於台灣的專業跟資源，特別是他們帶來的技術。

他也指出，美國反對中國刻意誤用、扭曲聯合國大會第2758號決議，「這是中國企圖將台灣孤立於國際社會之外的廣泛手段之一」。他認為，美國對此已展現強力、且希望是有效的抵制。

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一合法代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，將台灣鎖進內政議題，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

另一方面，身兼眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席的穆勒納爾表示，美中競爭特別委員會近期發布一份報告，概述中共意圖透過財政捐助及在聯合國關鍵職位安插中國官員等手段，以擴張其在聯合國體系的影響力。

瓦爾茲也說：「我們看到中方非常積極利用其資金投入，換取對一些職位的要求。」

他表示，目前美國參與較深的是會影響美國產業的國際組織，包括國際海事組織（IMO）、聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）、世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）等，「在這些機構中，我們正以具戰略性且積極的方式，將優秀的美國人才推入關鍵領導層級」。

不過，瓦爾茲坦言，美國在基層、甚至是實習生層級仍有努力空間，目前已看到中國正以大規模的方式將其國民置於這些基層職位，「這方面我們應該做得更多」。

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