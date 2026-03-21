真的嗎？川普突發文：考慮「逐步減少」對伊朗軍事行動

川普稍早突然透過社群宣稱，正在考慮「逐步縮減」在中東的軍事行動，他在發文中還列出5大行動目標。（路透）

中東局勢近期不斷升溫，多次警告伊朗的美國總統川普，稍早卻突然透過社群宣稱，正在考慮「逐步縮減」在中東的軍事行動，他在發文中還列出5大行動目標。不過川普雖然釋出這樣的訊息，但美軍仍持續增派兵力至中東，加上五角大廈也提出要追加預算用於戰爭，外界仍持續關注美國未來的具體動向。

川普今晨突透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，正考慮逐步減少在中東針對伊朗恐怖政權的大規模軍事行動，並稱「我們的目標已接近實現」。

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川普在文中還列出5大行動目標，包含：

一、徹底削弱伊朗的飛彈能力、發射器，以及所有相關裝備。

二、摧毀伊朗的國防工業基礎。

三、殲滅伊朗的海軍與空軍，包括防空武器。

四、絕不允許伊朗擁有接近核能力的條件，並確保美國處於一個能迅速且強力作出應對此類情況的位置。

五、以最高程度保護美國在中東的盟友，包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特等。



川普也提到，保衛荷姆茲海峽應由其他使用該航道的國家負責守衛和巡邏，美國不會這麼做！不過若這些國家提出請求，美國也會提供協助。但他也強調，一旦伊朗的威脅被消除，這種協助應該就沒有必要了。

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