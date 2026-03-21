為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    真的嗎？川普突發文：考慮「逐步減少」對伊朗軍事行動

    2026/03/21 07:43 即時新聞／綜合報導
    川普稍早突然透過社群宣稱，正在考慮「逐步縮減」在中東的軍事行動，他在發文中還列出5大行動目標。（路透）

    川普稍早突然透過社群宣稱，正在考慮「逐步縮減」在中東的軍事行動，他在發文中還列出5大行動目標。（路透）

    中東局勢近期不斷升溫，多次警告伊朗的美國總統川普，稍早卻突然透過社群宣稱，正在考慮「逐步縮減」在中東的軍事行動，他在發文中還列出5大行動目標。不過川普雖然釋出這樣的訊息，但美軍仍持續增派兵力至中東，加上五角大廈也提出要追加預算用於戰爭，外界仍持續關注美國未來的具體動向。

    川普今晨突透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，正考慮逐步減少在中東針對伊朗恐怖政權的大規模軍事行動，並稱「我們的目標已接近實現」。

    川普在文中還列出5大行動目標，包含：
    一、徹底削弱伊朗的飛彈能力、發射器，以及所有相關裝備。
    二、摧毀伊朗的國防工業基礎。
    三、殲滅伊朗的海軍與空軍，包括防空武器。
    四、絕不允許伊朗擁有接近核能力的條件，並確保美國處於一個能迅速且強力作出應對此類情況的位置。
    五、以最高程度保護美國在中東的盟友，包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特等。

    川普也提到，保衛荷姆茲海峽應由其他使用該航道的國家負責守衛和巡邏，美國不會這麼做！不過若這些國家提出請求，美國也會提供協助。但他也強調，一旦伊朗的威脅被消除，這種協助應該就沒有必要了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播