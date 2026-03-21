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    妻子家族當人頭！李傅中武涉詐千萬助理費 500萬交保限制出境

    2026/03/21 08:37 記者劉詠韻／台北報導
    北檢今清晨裁定李傅中武以500萬元交保。（記者方賓照攝）

    北檢今清晨裁定李傅中武以500萬元交保。（記者方賓照攝）

    曾任警職、已連任4屆的國民黨籍台北市議員李傅中武，涉嫌長期以妻子娘家充作人頭助理，15年間詐領逾千萬元。台北地檢署漏夜複訊後，今清晨依貪污治罪條例「利用職務詐取財物」諭令其以500萬元交保，並限制出境、出海；其妻林金俐300萬元交保，其餘親屬亦以10萬至60萬元不等金額交保，家族成員幾乎全數列案。

    檢調查出，李傅中武自2011年迄今，疑以妻子娘家人掛名助理，並透過分段申報薪資方式規避審核，形同長期「人頭領薪」運作，涉案時間長達15年。

    此次遭列被告共7人，多為林金俐娘家親屬。除李傅中武外，林金俐以300萬元交保；妻舅林金生及周姓親屬各以60萬元交保；妻姊林金鶯50萬元交保；外甥陳昆宏10萬元交保；另有林陳姓親屬訊後請回，並均限制出境、出海（陳昆宏除外）。

    檢調昨（20日）上午兵分五路搜索李傅中武議會辦公室等處，歷時近4小時，查扣大批文件資料，晚間起陸續移送被告至北檢複訊。檢方認為，全案涉違反貪污治罪條例「利用職務詐取財物」及刑法偽造文書罪，後續將持續追查資金流向與實際受益人。

    李傅中武過去從警逾10年，轉戰政壇後連任4屆議員，地方經營深厚，但爭議亦不斷。2021年間，台北市松山警分局中崙派出所發生「黑衣人闖所」事件，後續警方安排與黑衣人公開握手和解，引發社會譁然。台北市政府事後專案調查指出，相關「和解畫面」處理曾由李傅中武建議；他則澄清，當時以議會警政衛生小組召集人身分了解案情，並未要求警方道歉。

    此外，台北市議會副議長葉林傳另涉於2016至2017年間，在北市府研擬放寬電子遊戲場資格時，透過退回、擱置草案等方式施壓，協助特定業者取得限制級資格，涉圖利314萬元，已遭檢方依貪污治罪條例起訴。

    另就葉林傳案中，外界曾關注李傅中武在相關「落日條款」修法過程中的角色，指其曾於議會質詢市府官員；檢方當時將其列為證人，訊後請回。

    林金俐以300萬元交保。（記者方賓照攝）

    林金俐以300萬元交保。（記者方賓照攝）

    外甥陳昆宏10萬元交保。（記者方賓照攝）

    外甥陳昆宏10萬元交保。（記者方賓照攝）

    妻姊林金鶯50萬元交保。（記者方賓照攝）

    妻姊林金鶯50萬元交保。（記者方賓照攝）

    李傅中武妻舅林金生60萬元交保。（記者方賓照攝）

    李傅中武妻舅林金生60萬元交保。（記者方賓照攝）

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