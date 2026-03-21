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    首頁 > 國際

    南韓大田汽車工廠大火 10死4失蹤、59人輕重傷

    2026/03/21 08:00 即時新聞／綜合報導
    南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠20日下午發生嚴重火災，至今已確認10人死亡，仍有4人失蹤。（法新社）

    南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠20日下午發生嚴重火災，至今已確認10人死亡，仍有4人失蹤。（法新社）

    南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠20日下午發生嚴重火災，當天午夜前後陸續在現場發現罹難者，至今已確認10人死亡，4人失蹤，59人輕重傷。

    綜合韓媒報導，南韓時間20日下午1時17分左右，位於大田大德區文平洞的汽車零件製造工廠發生火災，發生時工廠內共有170名員工，因恐有大量傷亡而啟動全國消防動員令；由於火災導致建築物有坍塌風險，直至當天深夜火勢獲控後，消防員才能進場搜尋受害者。

    根據南韓消防廳21日表示，當地時間凌晨0時20分左右起，在工廠3樓陸續發現9具身分不明的遺體。這些人全都被發現在推測為工廠3樓健身房的場所。20日晚間11時左右，也在2樓休息室入口處發現1名身分不明男子，已死亡。

    截至目前，仍有4人下落不明。

    當地消防首長表示，原本傳出建築物裡有200公斤具有爆炸危險的鈉，導致火災初期難以大量使用水撲滅，後確認存放量為101公斤，也並未放在起火處。至於火勢為何快速擴大，仍需進一步調查。

    南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠20日下午發生嚴重火災。（法新社）

    南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠20日下午發生嚴重火災。（法新社）

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