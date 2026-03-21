不只高市早苗！安倍晉三也曾被川普「珍珠港玩笑」 洗禮

日本已故前首相安倍晉三也曾遭到川普「珍珠港玩笑」洗禮。（美聯社資料照）

美國總統川普19日與日本首相高市早苗舉行會談，被日媒記者問到「為何美國對伊朗發動攻擊前未通知包括日本在內的盟友」，川普則反問「還有誰比日本更懂突襲？你們當年也沒有先通知我們珍珠港的事。」其實遭到川普「珍珠港玩笑」洗禮的日本首相，高市並非第一人，上一位是前首相安倍晉三。

川普的「珍珠港玩笑」（Pearl Harbor joke），讓在場的日本首相高市早苗滿臉尷尬。但事實上，這不是川普第一次在日美會談的場合提到珍珠港，上一次是在2018年與日本首相安倍晉三進行貿易談判時，當時也被美媒拿出來大作文章。

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2018年6月，安倍訪問美國與川普在白宮舉行會談，當時川普對於美國對日貿易赤字極為不滿，要求日方釋出對美國汽車和牛肉進口的有利條件，談判過程，川普向安倍說「我可沒忘記珍珠港偷襲事件喔」。

美日之間重大的歷史事件有珍珠港事件和廣島長崎原爆，而這兩個歷史事件在2016年5月美國總統歐巴馬出席廣島原爆紀念會，以及同年12月安倍晉三以首相身分訪問珍珠港而完成某種形式的和解。

在美國的確有「珍珠港玩笑」的黑色幽默，例如在1980年代日本泡沫經濟時期，日本企業大批收購美國的不動產和企業，讓美國人說，日本人到珍珠港，以前用炸彈，現在是用銀彈。

「珍珠港玩笑」一般都帶諷刺意味，也很少被使用，所以川普向安倍說「我可沒忘記珍珠港偷襲事件喔」，後來被華盛頓郵報引述報導，指川普因貿易赤字對安倍不滿，還引述美國學者的看法說，川普與安倍的關係生變，兩人已漸行漸遠。2018年6月初的日美峰會之後，川普飛至新加坡與北韓領導人金正恩進行歷史性的首次會談，美媒暗示，安倍對川普已沒有利用價值。

但事實證明，川普一直將安倍視為「麻吉」，即使安倍過世了，川普提到日本總不忘提到「Shinzo（晉三）」。

川普這次在白宮迎接高市首次到訪，白宮鋪上紅地毯，川普也打上了見重要貴賓才會打的金色領帶，高市此行訪美並非以國賓的身分，但川普在白宮安排正式晚宴，以準國賓的規格禮遇接待。

晚宴席間，會場還播放了X JAPAN 的「Rusty Nail」，高市是X JAPAN 的粉絲，曾在電視台尬歌節目中演唱「Rusty Nail」，在川普與高市進場時，還播放了日本民謠「故鄉」，而不是川普進場的招牌曲「Y.M.C.A.」或「God Bless the U.S.A.」。

川普這次在面對日本記者提問時說「還有誰比日本更懂突襲？你們當年也沒有先通知我們珍珠港的事。」用了「川式珍珠港玩笑」被美媒批評很沒禮貌，而發問的日本記者則被日本網民批評丟臉丟到美國去。

當年川普敢對安倍開這種玩笑，是基於兩人的麻吉關係，現在川普再當著高市的面開同樣的玩笑，動機應該不是給高市難堪，而是高市在晚宴中引用安倍曾說過的「Japan is back」。

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