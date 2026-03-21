兩棲攻擊艦拳師號領軍出動　美增派數千部隊趕赴中東

美以對伊朗戰爭進入第三週，美國官員今天表示，美軍正增派數千名陸戰隊員與水兵至中東。其中兩人指出，目前尚未決定派遣部隊進入伊朗本土，但此舉將增強美軍在中東未來可能行動的能力。

路透社報導，這次部署包括兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）、搭載的陸戰隊遠征部隊及隨行戰艦。路透社曾報導，川普政府正考慮派遣數千名美軍以增強在中東的行動。

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川普昨天對記者指出，他未將部隊派往「任何地方」，但表示如果真的部署兵力，他不會告訴媒體。

上述消息人士因討論未來部署而要求匿名，但未說明這批新增部隊的具體任務。

一名官員表示，這批部隊比原定安排提早約三週從美國西岸出發，遠征部隊約有2500名陸戰隊員。

這次增兵將使已部署在中東5萬名美軍的規模進一步擴大，並讓當地同時擁有兩支陸戰隊遠征部隊。第一支從印太地區出發的遠征部隊預計下週抵達中東。

這些部隊可執行多種任務，包括以艦載飛機進行打擊，或直接部署到地面作戰。

曾發生洗衣間火災的航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford）正駛往希臘克里特島的索達灣（Souda Bay）進行維修。

美國官員表示，海軍將派遣航空母艦「布希號」（USS George H.W. Bush）接替已在海上部署九個多月的「福特號」。

消息人士說，美軍正為對伊朗行動的下一步做準備。路透社報導，可能的選項包括確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）安全，可能將美軍部署至伊朗海岸線。

川普政府也曾討論派遣地面部隊至伊朗哈格島（Kharg Island），這個島是伊朗約90%石油出口的樞紐。

然而，即使是有限規模的地面部隊任務，也可能為川普帶來重大政治風險。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，約65%美國人認為川普最終會下令將部隊投入伊朗的大規模地面戰，但僅有7%支持這樣的行動。（編譯：徐睿承）1150321

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