為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    兩棲攻擊艦拳師號領軍出動　美增派數千部隊趕赴中東

    2026/03/21 02:45 中央社

    美以對伊朗戰爭進入第三週，美國官員今天表示，美軍正增派數千名陸戰隊員與水兵至中東。其中兩人指出，目前尚未決定派遣部隊進入伊朗本土，但此舉將增強美軍在中東未來可能行動的能力。

    路透社報導，這次部署包括兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）、搭載的陸戰隊遠征部隊及隨行戰艦。路透社曾報導，川普政府正考慮派遣數千名美軍以增強在中東的行動。

    川普昨天對記者指出，他未將部隊派往「任何地方」，但表示如果真的部署兵力，他不會告訴媒體。

    上述消息人士因討論未來部署而要求匿名，但未說明這批新增部隊的具體任務。

    一名官員表示，這批部隊比原定安排提早約三週從美國西岸出發，遠征部隊約有2500名陸戰隊員。

    這次增兵將使已部署在中東5萬名美軍的規模進一步擴大，並讓當地同時擁有兩支陸戰隊遠征部隊。第一支從印太地區出發的遠征部隊預計下週抵達中東。

    這些部隊可執行多種任務，包括以艦載飛機進行打擊，或直接部署到地面作戰。

    曾發生洗衣間火災的航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford）正駛往希臘克里特島的索達灣（Souda Bay）進行維修。

    美國官員表示，海軍將派遣航空母艦「布希號」（USS George H.W. Bush）接替已在海上部署九個多月的「福特號」。

    消息人士說，美軍正為對伊朗行動的下一步做準備。路透社報導，可能的選項包括確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）安全，可能將美軍部署至伊朗海岸線。

    川普政府也曾討論派遣地面部隊至伊朗哈格島（Kharg Island），這個島是伊朗約90%石油出口的樞紐。

    然而，即使是有限規模的地面部隊任務，也可能為川普帶來重大政治風險。

    路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，約65%美國人認為川普最終會下令將部隊投入伊朗的大規模地面戰，但僅有7%支持這樣的行動。（編譯：徐睿承）1150321

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播