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    首頁 > 國際

    戰爭受難者不只是數字 巴黎伊朗音樂會逐一唸出名字

    2026/03/19 22:56 中央社
    伊朗女導演法爾西（Sepideh Farsi）去年出席羅馬影展，帶著巴勒斯坦國旗和頭巾走紅毯。（法新社檔案照）

    伊朗女導演法爾西（Sepideh Farsi）去年出席羅馬影展，帶著巴勒斯坦國旗和頭巾走紅毯。（法新社檔案照）

    讓戰爭受難者從「數字」化為「名字」。由國際特赦組織支持，巴黎日前舉行「為了伊朗」籌款音樂會，向戰爭受難者致意，並援助流亡的人民。音樂會場陳列上百位因戰爭喪命的平民照片，並製成影像逐一唸出姓名，引發台下觀眾啜泣聲不斷。

    解放報（Libération）報導，截至3月12日，美伊戰爭已造成1900人死亡。其中逾1200名為伊朗平民，包含約200名兒童，另有335名死者尚無法辨識為平民或軍人。黎巴嫩死亡人數超過600人，以色列則有超過10名平民喪生。

    為向戰爭受難者致意並援助流亡的人民，巴黎人道協會「庇護所」（Panâh）在國際特赦組織、法國國際廣播電台（RFI）、法國爵士音樂電台TSF Jazz的支持與協助下，於15日在巴黎老牌爵士樂廳New Morning舉行「為了伊朗」籌款音樂會。活動聚集20位音樂家與藝術家參與，吸引超過500名觀眾。

    音樂會籌劃者、坎城導演法爾西（Sepideh Farsi）接受中央社專訪表示，這是一場與伊朗人民同在的音樂會，旨在悼念死於伊朗政權與戰爭的伊朗平民。

    法爾西曾因反抗政權在伊朗入獄，自1984年流亡法國至今，是法國具指標性的伊朗行動藝術家。她表示，電影與文字是她的非暴力武器，希望透過這場音樂會向大眾證明，「我們能以不同方式抵抗，因為無論是子彈還是炸彈，都無法帶來民主。」

    法爾西強調，音樂會副標題為「一個一個」，將逐一唸出受難者的名字，透過藝術傳達關懷。

    現場以一面牆陳列上百位受難者照片。開場後播放一部僅5分鐘的短片，不間斷唸出近200名受難者名字，引發台下觀眾啜泣聲不斷。當日參與的藝術家與觀眾，多為流亡在法國與歐洲各國的伊朗族裔，也包括來自黎巴嫩、敘利亞、突尼西亞、瑞士、美國及法國當地人士等。

    音樂會歷時約5小時，融合爵士、傳統波斯音樂、饒舌、詩朗誦、及美伊戰爭見證者的自述等元素。

    敘利亞歌手阿迪巴（Lynn Adib）以一首搖籃曲，向痛失子女、在棺木旁舞蹈的伊朗母親致敬。伊朗音樂家米爾扎伊（Sogol Mirzaei）以傳統塔爾琴（Târ）伴奏，台上與台下觀眾輕聲合唱，場面動人。

    「為了伊朗」籌款音樂會收益將捐贈予主辦單位「庇護所」人道協會，用於協助近期因美伊戰爭而流亡的伊朗人民。

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