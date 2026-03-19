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    首頁 > 國際

    川高會前夕 伊朗外長警告：助美重開荷姆茲將是戰爭共犯

    2026/03/19 22:24 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗外長阿拉奇。（路透檔案照）

    伊朗外長阿拉奇。（路透檔案照）

    美國總統川普19日將在白宮與來訪的日本首相高市早苗會談，在伊朗戰爭持續之際，中東局勢、包括荷姆茲海峽安全，將是會談焦點。在這場會面登場前，伊朗外交部長警告，美國盟邦協助重開該海峽，都有成為戰爭罪行共犯的風險。

    美國有線電視新聞網（CNN）19日報導，根據伊朗外交部發文，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）與日本外務大臣茂木敏充通話，阿拉奇說，當前荷姆茲海峽局勢是美國和以色列造成的，他警告，任何國家加入，試圖突破伊朗的封鎖，將構成「侵略者犯下的侵略和駭人罪行的共犯」。

    這通電話時值川普即將在台灣時間19日午夜，在白宮與日本首相高市早苗會談。川普日前要求日本在內的多個盟邦共同在荷姆茲海峽護航，維持油輪通行安全。

    另外根據《法新社》19日報導，阿拉奇當天發文表示，如果伊朗的能源設施再遭到攻擊，德黑蘭將不會有任何克制，「我們對以色列攻擊我國基礎設施的回應，僅用了我們的一小部份力量。克制的唯一理由是尊重降溫的要求」，「如果我國基礎設施再被攻擊，零克制」。

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