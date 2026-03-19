戰爭何時結束美國不說死 赫格塞斯：伊朗仍有飛彈攻擊能力

美國戰爭部長赫格塞斯19日召開記者會說明伊朗戰況。（法新社）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），19日召開記者會說明伊朗戰況。赫格塞斯表示，在對伊朗戰爭的目標上，美國依然「按照計畫進行」，但是他拒絕提出戰爭何時結束的明確時間。

《美國有線電視新聞網》（CNN）、《衛報》報導，赫格塞斯在記者會上表示，就戰爭何時結束，「我們不會想設定一個確切時程」，最後的終局將由總統川普決定，他說，「正如我們所說過的，我們正按計畫進行中」。他說，最終將由總統決定，什麼時候宣布已達成確保國家安全所需達成的目標，「所以，沒有設定時間，但我們正按計畫順利推進」。

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在被問到伊朗是否仍有能力以飛彈攻擊美國盟邦時，赫格塞斯坦言，伊朗確實依然保有「一些能力」。他說，伊朗「帶著大量武器投入這場戰爭」，這也是為什麼美軍持續「盡可能強勢且果決地」打擊伊朗的飛彈能力。凱恩也持同樣看法，表示鑑於伊朗仍可打擊波斯灣數個國家，德黑蘭仍有「部分能力」可對美國資產發動攻擊。

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