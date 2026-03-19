從抱娃娃到抱女友！爆紅猴「Punch」疑戀愛了 網甜笑：太療癒

Punch疑似交女朋友了！（擷取自X/@mihamiha_trend）

日本千葉縣市川市動物園的孤兒獼猴「Punch」（日文名パ ンチ）因為緊抓紅毛猩猩玩偶作伴的影片，在全球迅速爆紅。不過有網友拍到Punch和一隻小猴子整天玩在一起，甚至還會抱抱、親親，疑似交女朋友後又在網路上爆紅。

有網友在X、Reddit分享影片，影片中Punch和一隻雌性獼猴整天玩在一起，還被網友拍到牠們會依偎在一起，甚至還抱抱、玩親親，讓網友笑說，「Punch現在找到女朋友了！」

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影片曝光後，網友紛紛表示，「看起來太溫暖了！」、「好高興Punch不會孤單了」、「連Punch都交到女友了，你還單身」、「替Punch感到高興」、「好幸福的畫面」、「太療癒了吧」、「Punch女朋友的毛色和之前抱著的娃娃好像」。

孤兒獼猴「Punch」和紅毛猩猩玩偶形影不離畫面，擄獲全球人心。（路透）

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