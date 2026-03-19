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    不想生小孩也不行？ 俄新指引：答「0」建議轉介心理諮商

    2026/03/19 17:33 編譯陳成良／綜合報導
    俄羅斯已將不斷萎縮的人口視為關乎「國家生存」的大事，並祭出包括將不願生育女性送心理諮商等極端新指南，試圖扭轉低迷的生育率；情境照。（法新社）

    俄羅斯已將不斷萎縮的人口視為關乎「國家生存」的大事，並祭出包括將不願生育女性送心理諮商等極端新指南，試圖扭轉低迷的生育率；情境照。（法新社）

    俄羅斯女性若向醫生表示不想生育，根據新的醫療指引，可能被建議轉介接受心理諮商。這項措施是在俄羅斯人口持續下滑背景下推出。

    《法新社》報導，莫斯科當局已通過新的生殖健康檢查指南，要求醫生詢問女性「想要生幾個小孩」。若女性回答不想生育（即回答數字為零），指引建議將其轉介給醫療心理學家。這場諮商的目標設定為幫助女性「對生孩子形成積極的態度」。這項建議於2月底批准，本週開始由俄羅斯官方媒體推廣。

    人口縮減問題是總統普廷執政25年以來的核心關注點。隨著俄羅斯近4年來派遣數十萬年輕男性前往烏克蘭前線，相關缺口進一步惡化。普廷在2024年曾公開警告，若俄羅斯不能提高生育率，國家將面臨「絕種」風險。這項數據被克里姆林宮視為攸關國家存續的戰略問題。

    為了達成人口目標，莫斯科近年持續收緊墮胎規則，並通過法律禁止所謂的「無子女宣傳」（child-free propaganda）。在政府宣傳中，多子家庭被視為國家的支柱，並享有各種經濟補助與福利。目前俄羅斯的生育率僅約為1.4，遠低於人口學家認為維持族群穩定所需的2.1門檻。

    目前俄羅斯官方媒體已開始宣傳該項新指南，強調諮商對提升人口質量的作用。根據衛生部規劃，各地醫療機構正逐步將這套「生育態度診斷」納入女性生殖健康檢查的標準流程，要求心理諮商師配合政策目標，對不育傾向進行引導與追蹤。

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