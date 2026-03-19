川普政府評估對伊朗行動下一步 不排除部署地面部隊、佔領哈格島

《路透》引述美國官員及三名知情人士說法，指出美軍將為伊朗行動的下一步做準備，川普政府正考慮在中東部署數千名美軍，以強化其軍事行動。圖為載運陸戰隊的兩棲突擊艦「的黎波里號」。（路透）

美國2月28日對伊朗發起「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），目前仍持續針對伊朗進行打擊。《路透》引述美國官員及三名知情人士說法，指出美軍將為伊朗行動的下一步做準備，川普政府正考慮在中東部署數千名美軍，以強化其軍事行動。

《路透》報導，知情人士指出，川普政府討論過多個選項，包括確保油輪能安全通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），部分人士認為，這項任務主要靠海軍與空軍力量來完成，不過有美國官員指出，要確保荷姆茲海峽的安全，代表可能會在伊朗海岸部署美軍地面部隊。

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知情人士提到，川普政府也曾討論派遣部隊前往伊朗南部波斯灣外海的石油樞紐「哈格島」（Kharg Island），雖然美國已於3月13日對該島的軍事目標發動空襲，但軍事專家認為，有鑑於哈格島對於伊朗經濟的重要性，與其摧毀不如直接控制該島。針對此選項，有官員認為，在哈格島上部署美軍的風險極高，因為伊朗可以用飛彈或無人機攻擊該島。

報導指出，動用任何美軍地面部隊都可能為川普帶來極大的政治風險，尤其是美國民眾對這場戰爭的支持度偏低，川普也在競選期間承諾避免讓美國捲入新的中東衝突。

另一名知情人士提到，川普政府官員也討論過部署美軍以確保伊朗高濃縮鈾儲備安全的可能性，但即使對美軍特種部隊而言，確保伊朗核材料儲備安全也是一項高度複雜且風險極高的任務。

一名白宮官員表示：「目前尚未決定派遣地面部隊，但川普總統保留所有選項。總統的重點是達成『史詩怒火行動』的所有既定目標，包括摧毀伊朗的彈道飛彈能力、殲滅其海軍、確保其恐怖代理勢力無法破壞區域穩定，並保證伊朗永遠無法擁有核武。」

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