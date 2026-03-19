挪威王室風暴未歇！王儲繼子涉性侵 檢認39罪成立求重判7年7月

挪威王儲的繼子柏格荷伊（見圖）被控性侵等40項罪名，檢方認為其中39項應被判有罪，並求處7年7月徒刑。（法新社）

挪威王儲的繼子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）被控性侵等40項罪名，檢方週三指出，其中39項應被判有罪，包括4起性侵與傷害，並求處7年7月徒刑。

29歲的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與前伴侶所生，為王儲哈康（Haakon）的繼子，柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。

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《衛報》報導，柏格荷伊比正因性侵等40項罪名受審，在超過6週審理的倒數第二天，檢方18日表示，他們認為荷伊比在被起訴的40項罪名中，有39項有罪。這些罪名除性侵與家庭暴力外，還包括多次違反限制令、傷害、毒品及駕駛相關罪行。40項罪名中，有一項違反限制令罪名已被撤銷。柏格荷伊比先前已承認數項相對較輕的罪行，但否認被指控的性侵罪。

檢方對柏格荷伊比求處7年7個月徒刑，也要求禁止他在2年內接觸其中一名據稱的受害者，並要求沒收數項裝置，包括3支iPhone與1台MacBook，同時吊銷其駕照，並禁止駕駛2年。

檢方強調，不應因本案受到廣泛媒體關注，就給予柏格荷伊比「量刑折扣」。「在媒體聚光燈已經投向這樣一名知名人士之後，仍然犯下刑事罪行，這正說明他不應獲得減刑。」

柏格荷伊比的母親梅特瑪莉也正面臨壓力，外界要求她說明自己與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關聯。王室本週表示，患有肺纖維化的梅特瑪莉因健康惡化，將不會參加即將到來的國是訪問。

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