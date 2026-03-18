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    首頁 > 國際

    伊朗誰在主導戰時決策？ 拉里賈尼角色曝光 成以色列鎖定目標

    2026/03/18 13:29 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗最具影響力的政壇人物之一、曾任國會議長的拉里賈尼，是此次獵殺行動的鎖定對象。（路透檔案照）

    伊朗最具影響力的政壇人物之一、曾任國會議長的拉里賈尼，是此次獵殺行動的鎖定對象。（路透檔案照）

    以色列18日空襲擊斃伊朗政壇重量級人物、國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）。在伊朗領導層接連遭打擊之際，他一度被視為戰時主導安全決策的關鍵人物。

    《美聯社》報導指出，在伊朗最高領袖哈米尼死於突襲後，領導層一度轉入低調運作，拉里賈尼被視為影響安全決策的重要節點，負責在戰時維持政策運作。

    拉里賈尼出身伊朗重要政治家族，長年活躍於體制核心，歷任國會議長與安全決策相關職務，在對外與安全議題上立場強硬，並曾參與核談判相關決策。

    鎮壓體系核心同步遭鎖定

    與其同時遭擊斃的將領蘇雷曼尼（Gholam Reza Soleimani），負責領導「巴斯杰民兵」（Basij）。這支由志願者組成的準軍事力量規模達數十萬人，除編制部隊外，亦包含遍布社會的通報與監控網絡，在歷次抗議期間負責鎮壓示威者，是伊朗內部維穩的重要工具。

    儘管關鍵人物接連遭到打擊，伊朗的軍事行動仍持續進行。革命衛隊持續向以色列與波斯灣地區發射飛彈，荷姆茲海峽航運也受到影響，戰局未出現明顯變化。

    圖為被以軍擊斃的伊朗維穩總司令、民兵組織「巴斯杰」（Basij）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）。（法新社檔案照）

    圖為被以軍擊斃的伊朗維穩總司令、民兵組織「巴斯杰」（Basij）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）。（法新社檔案照）

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