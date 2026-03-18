以色列獵殺伊朗高官！被摩薩德特工威脅 高階警官求饒錄音曝

為了躲避隨時從天而降的自殺式無人機攻擊，大批警察將檢查哨移往公路橋下或躲入學校、民用建築。圖為一處受攻擊建築。（路透）

以色列正系統性地打擊伊朗的領導層與基層人員，旨在瓦解該政權的指揮與控制體系。以色列出動情報機構「摩薩德」，目標鎖定伊朗政權的核心骨幹與內部執法者。外媒近日透露一段摩薩德特工與伊朗高階警察指揮官的通話錄音，在特工的威脅下，指揮官直接崩潰求饒，還希望對方對他伸出援手。

《華爾街日報》今（18）日報導，曝光一段摩薩德特工與伊朗高階警察指揮官的通話錄音。錄音中，摩薩德特工以冷靜的波斯語直接點名威脅：「我們知道你的一切，你就在我們的名單上。如果你不站在人民這一邊，你的命運將會和你的領袖一樣。」面對掌握身家資訊的特工，這名指揮官語氣崩潰，卑微地哀求：「兄弟，我向上帝發誓，我不是你的敵人......我已經是個死人了，請幫幫我們！」

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報導也提到，以色列的獵殺行動極具效率。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）上週五才戴著墨鏡在集會中自信露面，並在社群發文喊話，不料4天後就在德黑蘭郊區的藏身處遭到飛彈精準擊斃。隨後，令人民畏懼的革命衛隊志願民兵「巴斯杰（Basij）」部隊指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）也在林區帳篷中喪生，消息來源竟然是伊朗普通民眾的檢舉。

目前美、以分工非常明確：美國負責摧毀伊朗的軍事與工業力量，以色列則致力於癱瘓其「內部控制結構」。現在，德黑蘭街頭出現了奇特景象，為了躲避隨時從天而降的自殺式無人機攻擊，大批警察將檢查哨移往公路橋下或躲入學校、民用建築，隨著數千名從高層到街頭基層的政權成員被殺，伊朗境內正蔓延著強烈的「無序感」。

報導指出，由於警察部隊正忙於保命、躲避無人機獵殺，原本的刑事調查與社會治安陷入停擺，有民眾透露，想領回警方已追回的失竊車輛，但警局現在根本無人可以辦理手續。儘管安全部隊仍對外發射飛彈、對內威脅射殺抗議者，但其頹勢已顯。正如華盛頓研究所專家所言，這場由摩薩德主導的獵殺行動，不僅是在清除目標，更是要向伊朗人民證明，這群曾不可一世的執法者，現在正被逐一清除。

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