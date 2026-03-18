「良心無法支持！」美反恐首長請辭 葉耀元：戰爭背後是遊說壓力

美國國家反恐怖主義中心主任肯特宣布辭職。（路透）

美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent）17日稱「良心上無法支持對伊朗的戰爭」，以此為由宣布辭職，成為川普政府首位因伊朗戰爭請辭高階官員。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3點評論。他坦言，這場衝突確實與以色列遊說團體的壓力高度相關；對於反戰者而言，任何戰爭皆非必要，但對於人類社會是否「正義」，則端看從何種角度切入。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文，針對肯特請辭一事，葉耀元提出3點觀察如下：

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第1點，這場戰爭本來就跟以色列遊說團體的壓力高度相關，這是不證自明的事情。第2點，不過這跟這場戰爭到底有沒有必要，以及對於人類社會（尤其是在伊朗被迫害的人們）來說是不是正義的，就端視你站在哪個角度。

第3點，反戰的人會認為任何戰爭都是不必要且不應該發生的，但如果全天下的事情都可以用外交協商的方式處理，我們早就世界大同了。「戰爭的確會造成悲劇，但已經存在的悲劇卻是我們姑息視而不見的結果。所以你支持哪一個呢？」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「卻可以無視伊朗獨裁政權到處支持武裝份子的恐怖攻擊？」、「但他辭職就是打川普一巴掌的目的，川普強勢領導會否因這個小裂縫而加劇就是觀察重點」。

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