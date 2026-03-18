伊朗人民真實心聲曝光！希望政權倒台但也憂心戰火

伊朗持續遭到美國、以色列轟炸，德黑蘭居民希望政權能夠倒台，但也對戰火憂心不已。圖為德黑蘭受損建物。（法新社）

伊朗持續遭到美國、以色列轟炸，英國廣播公司（BBC）從各種渠道接觸到德黑蘭居民，他們都希望政權能夠倒台，但也對家園陷入戰火憂心不已。

據a href="https://www.bbc.com/news/articles/cn9e0wrglgdo" target="_blank">《BBC》報導，德黑蘭30來歲女商人巴蘭（Baran，化名），和許多年輕世代一樣，都期待伊朗政權能夠改變，但在之前的大規模示威遊行中，當局展開了暴力鎮壓，導致成千上萬的平民喪命，包括巴蘭的親屬。

請繼續往下閱讀...

巴蘭說，她總是會想起在抗議活動中逝去的家人，而自從美、以襲擊後，她就害怕得不敢出門上班，因為這等於是拿自己的生命去冒險。巴蘭表示，她經常和朋友互發訊息，確認彼此是否平安，時不時會想著自己是否能活到明天。

德黑蘭40多歲中產階級男子阿里（Ali），在最高領袖哈米尼於2月28日遭美、以斬首後，他曾希望國家能夠發生改變。阿里強調，伊朗民眾並非支持美國或以色列，只是希望伊朗政權倒台，由人民展開革新。

不過，阿里透露，德黑蘭的道路上現在到處都是維安部隊，並且由蒙面的武裝人員設立檢查站，整個城市看起來就像死城，這些親政府派的人士已經從人民手中奪走街道了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法