中東戰後秩序將改變！伊朗議長：不再由美國主導

位高權重的伊朗議長卡利巴夫。（法新社資料照）

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）17日表示，中東戰後秩序將出現變化，但這不會是一個由美國意志主導的架構。他批評美國與以色列在談判期間對伊朗發動軍事攻擊，並強調伊朗將不再接受這種談判與武力交替的循環。

《法新社》引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，曾任革命衛隊指揮官、在政壇極具份量的卡利巴夫在影片訪談中指出，中東的權力版圖正發生變化。他強調：「這裡的秩序會改變，但絕不會是美國意志盛行的秩序，而是一套區域性、本土化的秩序。」這番表態反映出德黑蘭在戰爭進入第三週後，對美國主導戰後安排的否定態度。

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卡利巴夫批評美、以兩國操作「談判後隨即攻擊」的策略，並表示伊朗將不再接受這種循環。事實上，在今年2月28日美、以發動空襲、導致伊朗最高領袖哈米尼喪生前兩天，德黑蘭與華府原訂在阿曼斡旋下進行技術性會談。阿曼調停人當時曾透露，包含核計畫在內的談判已取得「顯著進展」。

這種在外交談判關鍵時刻爆發的衝突並非首次。卡利巴夫提到，去年6月以色列在雙方計畫進行第6輪談判前幾天也曾發動攻擊，引發為期12天的武裝衝突，當時美國甚至曾加入打擊行動並擊中伊朗核子設施。

卡利巴夫重申，這種循環必須被打破，這意味著伊斯蘭共和國與整個區域面臨的威脅必須被徹底移除。

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