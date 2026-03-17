拒絕川普派遣軍艦支援荷姆茲？ 日本首相官邸「否認」了！

日本首相高市早苗。（彭博）

中東戰火升溫，伊朗對波斯灣鄰國發動無差別攻擊，作為全球石油運輸要道的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）也實質上進入封鎖狀態。美國總統川普日前喊話包括中國、日本在內等受到此次影響的國家，也派出軍艦到該水域一起制止伊朗，隨後卻傳出日本「拒絕」，引發國際熱議。不過日本首相官邸跳出來引用內閣官房長官木原稔給記者的回應，否認了相關消息。

川普14日公開喊話包括日本在內等國家，能夠派艦艇到荷姆茲海峽，一起制止「伊朗這個已經被完全擊垮的國家所帶來的威脅」，讓荷姆茲海峽恢復安全和暢通。不過日本首相高市早苗16日表示，目前並無計畫派遣軍艦到中東，被部分外媒解讀「拒絕」川普的派遣請求，引發各界熱烈討論，台灣還有藍白支持者在網上嘲諷，稱「連日本都不舔（美）了」，要賴清德「好好想清楚」。

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不過日相官邸昨天（16日）深夜11點多透過官方X發文，引用了木原稔當天下午記者會的回應，澄清日本政府的態度。當時記者提問：「高市首相說美國並未要求日本派遣艦艇（到荷姆茲海峽），在此基礎上，首相指出政府『正在研議該如何因應』。由於首相的發言在國際間引起高度關注，外媒也做了大幅報導，然而，這些報導在英語社群媒體流傳卻有部分說日本『拒絕派遣請求』的描述。這樣的詮釋似乎和首相原本的發言意圖有所落差。可不可以再次說明政府目前對此事的考量？」

木原稔表示，「目前為止，美國並未向日本提出任何具體的艦艇派遣請求。基於這個前提，並考量與相關國家的關係，首相表示將不對外說明是否還有其他溝通或相關細節。因此，您所提及的英語媒體的說法，不代表日本政府的立場。」

▼Excerpts from the press conference by Chief Cabinet Secretary KIHARA, March 16, 2026 –Afternoon （provisional translation）. https://t.co/M90KDgRFGC pic.twitter.com/FnFEzT5FQf — PM's Office of Japan （@JPN_PMO） March 16, 2026

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