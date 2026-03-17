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    首頁 > 國際

    扯翻天！南韓再傳遊客被當盤子耍 她買烤栗子竟只拿到石頭

    2026/03/17 16:57 即時新聞／綜合報導
    南韓女子向光陽梅花節攤販購買烤栗子，結果只拿到石頭。（圖擷自Threads）

    南韓女子向光陽梅花節攤販購買烤栗子，結果只拿到石頭。（圖擷自Threads）

    南韓屢傳節慶攤商將遊客當成盤子的醜聞，如今又發生離譜事件，全羅南道光陽市第25屆梅花節13日至22日舉行，有女子向攤販買烤栗子後驚覺只拿到石頭，而且還有不願找零的情況，光陽市政府對此強調會加強執法。

    南韓受害女網友在Threads上傳影片，透露由於裝袋的「栗子」很輕，因此她拿出手機拍攝開袋的過程，想看看裡面到底有多少，沒想到袋裡只有3顆石頭，完全沒有栗子，讓她和朋友都相當傻眼。

    這名女子接著抱怨，1袋烤栗子價格是1萬韓元（約新台幣214元），她拿了2張6000韓元的禮券出來，結果攤販竟然說沒錢找，讓她只能連連苦笑。

    南韓民眾看到影片後紛紛留言，有人懷疑攤販可能是拿錯了，把裝著石頭避免被風吹走的展示袋拿給顧客，女子事後回應可能確實是這樣。此外，還有人認為攤商拒找錢的行為很不合理，因為光陽梅花節的禮券，在當地可視為現金使用。

    《韓聯社》報導，光陽市政府在影片流傳開來後，確認有攤商在許可區域外非法經營等情況，目前已加派人手巡邏，針對各種違規行為展開勸導，希望在接下來的時間裡避免類似狀況發生。

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