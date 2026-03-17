戰爭進入第三週 川普面臨抉擇：奪伊朗核燃料或撤軍

由左至右為美國國務卿魯比歐、總統川普與國防部長赫格塞斯。隨著美伊戰爭進入第三週，白宮內據報正針對是否奪取伊朗核燃料或撤軍等關鍵決策進行評估。（美聯社資料照）

美伊戰爭進入第三週，全球油價已突破每桶100美元。美國總統川普正面臨關鍵決策：是否派兵奪取伊朗核燃料與重要油港，或在戰事進一步擴大前尋求撤出。此抉擇將直接決定中東局勢與全球能源走向。

《紐約時報》報導指出，華府正評估兩項極高風險的軍事選項。其一是派兵佔領處理伊朗多數原油出口的哈爾克島（Kharg Island）；其二是派遣特種部隊深入伊斯法罕（Isfahan）的地下隧道，取出約440公斤接近武器級的濃縮鈾。這兩項行動皆伴隨極大傷亡風險，且稍有不慎便可能引發毒性與核反應危機。

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這些激進選項源於伊朗強烈的非對稱反擊。儘管美以聯軍宣稱已癱瘓伊朗海空軍主力，並擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），但伊朗革命衛隊仍持續利用無人機與水雷威脅荷姆茲海峽。目前該水域的航運接近停滯，促使全球油價高漲。美軍已被迫調動駐紮印太地區的2500名陸戰隊前往中東支援。

撤退或強攻牽動核武風險與政治代價

報導分析，川普陣營目前陷入嚴重的戰略兩難。若選擇繼續升級戰事，勢必將面臨更高昂的軍費開支、盟友裂痕以及美軍傷亡攀升的風險。然而若美軍在此刻撤出，伊朗將得以保留足以製造十多枚核彈的核燃料。情報單位擔憂，受創的德黑蘭當局一旦度過危機，將有極大動機加速將這些高純度濃縮鈾轉化為實體核武。

面面對持續擴大的軍事與經濟壓力，華府的戰略部署已出現變化。川普罕見公開呼籲包含中國與日本在內的五國派遣海軍護航油輪，顯示美方正試圖分攤維持國際航道暢通的軍事成本。川普受訪時強調，目前尚未對奪取核燃料的計畫做出最終定案。

《紐約時報》分析指出，美軍後續的兵力調度與各國護航艦隊的集結狀況，將是外界判斷中東戰局是否進一步擴大的實證指標。

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