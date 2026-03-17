川普稱對伊朗報復波灣國家感意外 消息人士曝早已接獲警告

消息人士透露，美國總統川普在伊朗戰爭爆發前就被告知，打擊伊朗可能會引發更廣泛的區域衝突。（路透）

1位美國官員和2位熟悉美國情報報告的消息人士透露，雖然美國總統川普16日稱，對伊朗針對卡達、巴林和科威特等波斯灣國家的報復性打擊感到意外，但他此前就被警告，攻擊伊朗可能會令波斯灣國家遭到報復。

根據《路透》報導，川普16日在甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會會議上表示，波斯灣國家遭伊朗報復性打擊令人意外。他說「沒有人預料到這一點。我們感到震驚。」

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川普同日晚些時候在白宮橢圓形辦公室舉行的簽署儀式上重申此說法。他稱「就連最權威的專家，也認為他們（伊朗）不會發動攻擊。」

1位美國官員表示，川普在伊朗戰爭爆發前就被告知，打擊伊朗可能會引發更廣泛的區域衝突，包括伊朗對波斯灣國家的報復，尤其是在伊朗認為這些國家縱容或支持美國攻擊的情況下。

另外2位知情人士也透露，川普在與以色列聯合空襲伊朗前有聽取簡報，得知伊朗可能會在戰爭爆發後，試圖封鎖對經濟至關重要的荷姆茲海峽。

伊朗無人機和飛彈過去2週襲擊波斯灣國家的目標，包括美國軍事基地、駐有法國軍隊的阿拉伯聯合大公國基地、以及包括飯店、機場和能源設施在內的民用建築。

伊朗也幾乎完全封鎖荷姆茲海峽，全球有20%都要經過該海峽，這導致全球能源價格飆升。

目前白宮尚未回應《路透》置評請求。美國國家情報總監辦公室也拒絕置評。

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