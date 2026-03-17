自誇唯一敢打伊朗 川普：一位前總統透露未採取行動感到遺憾

美國總統川普16日表示，1位前總統曾向他表示，對自己沒有跟他一樣對伊朗發動打擊感到遺憾。（彭博）

美國總統川普16日表示，一位前總統曾向他表示，對自己沒有跟他一樣對伊朗發動打擊感到遺憾。關於該前總統的身分，川普並未透露。

根據《美聯社》報導，川普16日在甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會會議開幕式上發表關於伊朗戰爭的長篇演講。川普指出，伊朗幾十年來一直是美國的威脅，而他是唯一一位有勇氣採取因應行動的總統。

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川普說「聽著，47年來沒有1位總統願意做我正在做的事，他們早就該做了。這本來會容易得多，但沒有一位總統想做這件事。」

川普接著話鋒一轉稱，有一位美國前總統對他說，對自己沒有打擊伊朗感到遺憾。川普稱「我跟1位我其實挺喜歡的總統談過，他說真希望自己有這麼做。但他們都沒做，而我正在做。」

川普未透露該前總統身分，理由是「不想讓對方難堪」。

值得注意的是，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、布希（George W. Bush）、歐巴馬和拜登的代表都表示，他們近期沒有與川普交談過。

在得知所有前總統都表示近期沒有與川普交談後，白宮尚未對此事做出回應。

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