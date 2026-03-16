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    首頁 > 國際

    西恩潘獲奧斯卡男配角獎但缺席 人在烏克蘭照曝光

    2026/03/16 23:20 中央社
    美國演員西恩潘（Sean Penn）被捕捉到3月16日走在烏克蘭首都基輔街頭。（法新社）

    美國演員西恩潘（Sean Penn）被捕捉到3月16日走在烏克蘭首都基輔街頭。（法新社）

    美國男星西恩潘15日剛榮獲本屆奧斯卡最佳男配角獎，一名烏克蘭高官向法新社證實，西恩潘目前人在烏克蘭，以表達支持這個飽受戰爭摧殘的國家。

    法新社報導，西恩潘（Sean Penn）一向公開聲援烏克蘭，也曾多次造訪烏國。

    他在「一戰再戰」（One Battle After Another）表現可圈可點，15日在加州洛杉磯舉行的第98屆奧斯卡頒獎典禮獲頒最佳男配角獎。

    這是西恩潘第3度獲得奧斯卡演技獎項，但他並未出席典禮。

    一名烏克蘭高官告訴法新社：「我們可以證實他人在烏克蘭，但這是他的私人訪問，他認為自己有必要在烏克蘭。」

    「他就是想支持烏克蘭。」

    這名官員還說，西恩潘預計今天稍晚將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。另一名消息人士告訴法新社，西恩潘也計劃前往烏克蘭東部前線。

    西恩潘曾合作執導一部關於澤倫斯基的紀錄片，內容刻劃澤倫斯基從喜劇演員出身，到2022年俄軍全面入侵烏克蘭時變成戰爭領袖的歷程。該片於2023年在柏林影展首映。

    訪談過程中，西恩潘和澤倫斯基建立起他們倆口中的緊密友誼。

    西恩潘去年也和搖滾巨星波諾（Bono）在坎城影展呼籲西方國家堅定支持烏克蘭，並與烏克蘭士兵一同在紅毯合影。

    西恩潘的正面照。2025年9月16日拍於英國倫敦。（路透）

    西恩潘的正面照。2025年9月16日拍於英國倫敦。（路透）

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