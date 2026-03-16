美右翼名嘴稱與伊朗通聯被查 還扣上外國代理人罪名

美國知名保守派評論員卡爾森在社群平台X上傳影片表示，美國司法部準備在CIA建議下，以伊朗政權「未登記外國代理人」罪名將他起訴。（美聯社）

美國知名保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）在社群平台X上傳影片表示，美國司法部準備在中央情報局（CIA）建議下，以伊朗政權「未登記外國代理人」罪名將他起訴。

根據「紐約郵報」（New York Post）報導，56歲的卡爾森昨天晚間在社群平台X上發布影片聲稱，「中情局正準備針對我進行某種刑事移送，向司法部提交一份基於所謂我犯下罪行的報告」。

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卡爾森說：「那是什麼罪行？就是戰前與伊朗人士交談。他們（中情局）讀了我的簡訊。」

卡爾森聲稱，他將被根據1938年「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）被起訴。該法要求任何接受外國政府資助進行遊說或政治倡議的人員，必須向司法部登記。

卡爾森一向公開批評川普總統（Donald Trump）發動的「史詩怒火」（Operation Epic Fury）行動，但他堅決否認自己是伊朗的資產。

卡爾森說：「我不是外國勢力的代理人。與許多評論美國政治和全球事務的人不同，我唯一的忠誠對象是美國，且從未做出不利於國家的行為。」

他還說，自己從未收受他國資金。「我不需要，也不想要」。

這位前福斯新聞頻道（Fox News）主持人說，與外國消息來源接觸是他身為新聞記者和評論員工作的一部分。「我是美國人，可以跟任何人說話。」

卡爾森在影片中暗示這項調查具有政治動機。他指出，部分人士對他關於以色列的觀點感到憤怒，並表示「國家在戰爭時期往往會變得更加威權，對異議的容忍度也會大幅降低。」

卡爾森過去曾是川普的堅定支持者，且在2月28日美國與以色列聯手打擊伊朗前幾週，曾多次與川普在白宮會面。

據信卡爾森與川普上一次會面是2月23日，就在美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）接受卡爾森專訪引發爭議後不久。由於會面時機敏感，引發外界臆測卡爾森當時在白宮遭川普總統的當面斥責。

卡爾森曾於2025年7月專訪伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）而遭外界抨擊。批評者認為他提供伊朗一個全球性發聲平台，且在訪談過程中未提出任何質疑與反駁。

卡爾森曾被指控散布反猶太陰謀論。他先前批評導致伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡的空襲行動「令人反感且邪惡」，並聲稱這場戰爭是為了以色列的利益而戰。這番言論隨即遭到白宮公開譴責。

川普3月5日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說：「我早就知道塔克（卡爾森）迷失了方向…他不屬於MAGA（讓美國再次偉大）…MAGA是美國優先，塔克則完全不是。」

When you discover the CIA has been reading your texts in order to frame you for a crime. pic.twitter.com/XgoluHw8EG — Tucker Carlson （@TuckerCarlson） March 14, 2026

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